رويترز: عارضة أزياء إسرائيلية تصور إعلانا لملابس نوم في دبي (صور)

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أصبحت عارضة الأزياء الإسرائيلية ماي تاجر أول عارضة أزياء من بلدها تشارك في جلسة تصوير بدولة الإمارات، بعد اتفاق السلام بين البلدين الشهر الماضي. View this post