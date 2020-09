رويترز: عارضة أزياء إسرائيلية تصور إعلانا لملابس نوم في دبي (صور)

View this post on Instagram

أصبحت عارضة الأزياء الإسرائيلية ماي تاغر أول عارضة أزياء من بلدها تشارك في جلسة تصوير بدولة الإمارات بعد اتفاق السلام بين البلدين الشهر الماضي. ظهرت ماي مرتدية ملابس نوم (بيجامة) محتشمة أثناء جلسة تصوير في الصحراء مع عارضة الأزياء أنستاسيا المقيمة في الإمارات. ونُظمت جلسة التصوير، التي تضمنت رفع عارضتي الأزياء علمي إسرائيل والإمارات، في رمال دبي. وفيكس علامة تجارية إسرائيلية خاصة بالملابس الداخلية وملابس النوم (البيجامات) النسائية. واحتراما للعادات والتقاليد في الإمارات اكتفت الشركة بعرض ملابس نوم فقط. وقالت ماي تاغر "نحترم الأصول هنا". ونظرا لأنه لم يتم بعد إصدار تأشيرات دخول بسهولة للمواطنين الإسرائيليين كما لم تنظم بعد رحلات جوية مباشرة بين الدولتين، فقد وصل فريق التصوير الإسرائيلي إلى دبي على متن رحلات جوية عبر أوروبا وبجوازات سفر ثانية غير إسرائيلية. #إرم_نيوز #اخبار #منوعات #جديد #لايك #تفاعل #ترند #news #trend #اسرائيل #الامارات #دبي #israel #uae #usa #اتفاقية_السلام #تل_ابيب #ملابس #صورة #تصوير