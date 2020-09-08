للمرة الثانية.. جدل بين ترامب ومراسل صحافي بسبب الكمامة (فيديو)

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أحد المراسلين بإزالة الكمامة، إلا أنه رفض ذلك خلال مؤتمر صحافي عقِد أمس الإثنين في البيت الأبيض.

ووفق صحيفة ”ميرور“ البريطانية، قاطع ترامب مراسل“رويترز“ جيف ماسون على الرغم من تحدث المراسل بوضوح، ليخبره أن سؤاله كان مكتوما للغاية وغير واضح، بينما رد الصحافي ”سأتحدث بصوت أعلى“.

وبعد أن بدأ الصحافي بالتحدث، قال له ترامب ”سيكون عليك أن تخلع ذلك، من فضلك، يمكنك أن تزيله كم قدما أنت بعيد؟“، بعدها قال ماسون إنه بدلا من خلع قناعه سوف يتحدث بصوت أعلى، فرد عليه ترامب ”إنْ لم تخلعه.. ثم صمت وقال إن صوتك مكتوم جدا مع قناع الوجه لذا إذا خلعته فسيكون الأمر أسهل كثيرا“، ومع ذلك، استمر ماسون على موقفه ورفع صوته متسائلا ”هل هذا أفضل وتنهد الرئيس قائلا: هذا أفضل، أجل، إنه أفضل“.

وفي وقت لاحق، طلب ترامب من مراسل آخر إزالة كمامته للتحدث، وقال له الرئيس ”نعم، فقد أصبح صوتك واضحا للغاية“.

وهذه ليست المرة الأولى التى يعلق فيها ترامب على كمامة مراسل ”رويترز“ إذ سخر منه في أيار/مايو لارتدائه واحدة في مؤتمر صحافي قائلا له ”أنت تريد أن تتبع السياسة“ فرد عليه ”لا، سيدي أريد فقط ارتداء القناع“.

الجدير بالذكر، أنه لم يتم تصوير الرئيس في الأماكن العامة مرتديا قناعا حتى منتصف تموز/يوليو خلال زيارة لمركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني في ماريلاند، بعد أن قال سابقا إنه لا توجد حاجة له، وشوهد ترامب وهو يرتدي قناعا للمرة الأولى التي يفعل فيها ذلك أمام الكاميرا منذ تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وفي ذلك الوقت، أعلن ترامب على الفور أنه لن يرتدي واحدة بنفسه، قائلا إنه من المستحيل تخيل تحية قادة العالم في المكتب البيضاوي مع تغطية وجهه، وقال ”لا أعتقد أنني سأفعل ذلك“.

ويأتي ذلك بعد أن حث مؤيديه في تجمع حاشد في ولاية بنسلفانيا يوم الخميس على ارتداء أقنعة خلال عيد العمال في عطلة نهاية الأسبوع.