مصر تكشف وقائع الاعتداء على مصري في الكويت

تفاعلت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج مع واقعة اعتداء شابين كويتيين على شاب مصري في مقر عمله بدولة الكويت بأحد المحال التجارية، مؤكدة أن الفيديو الذي جرى تداوله خلال الساعات الماضية مجتزأ.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه تم إلقاء القبض على الشابين الكويتيين بعد اعتدائها على شاب مصري بدولة الكويت، لافتة إلى أن الفيديو المتداول لا يشمل كل تفاصيل الحادث الذي وقع فيه اشتباك بين أطراف الواقعة عقب التعدي.

وأضافت الوزارة أن الواقعة تعود إلى شجار نشب بشأن منتجات في محل لعب أطفال انتهت ”بالاعتذار للمواطن المصري“.

"الهجرة" تؤكد: الفيديو المتداول عن الاعتداء على شاب مصري بالكويت "مجتزأ ولا يشمل كافة التفاصيل" "الهجرة": الواقعة انتهت… Posted by ‎Egyptian Ministry of Emigration – وزارة الهجرة المصرية‎ on Sunday, September 6, 2020

وتابعت الوزارة أن الشابين، اللذين قاما بالاعتداء على الشاب المصري في مقر عمله على خلفية الشجار، هما قيد الاحتجاز والتحقيق بالمخفر.

واختتم البيان بأنه احتراما لطلب المواطن المصري فلن يتم الإعلان عن تفاصيل البيانات الخاصة به.

وكان تم تداول مقطع فيديو بين نشطاء على موقع ”تويتر“، أظهر اعتداء كويتيين على عامل في محل للألعاب الإلكترونية في متجر بمنطقة الفحيحيل في الكويت، وسط غضب واسع بين المتابعين.

وظهر خلال الفيديو الذي نشر عبر منصات التواصل شابين كويتيين، وهما يعتديان بالضرب المبرح على شاب يحمل الجنسية المصرية يعمل في أحد محلات الألعاب الإلكترونية في منطقة الفحيحيل، وذلك بعد أن أجرى حوارا قصيرا معهم، ليفاجأ بالضرب دون توقف.