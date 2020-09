مصر تكشف وقائع الاعتداء على مصري في الكويت

View this post on Instagram

أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي تعرض مقيم من الجنسية المصرية يعمل بإحدى محال الألعاب في منطقة الفحيحيل في الكويت للاعتداء من قبل شبان مراهقين قيل إنهم يحملون الجنسية الكويتية. وأثارت الحادثة استياء وغضب رواد مواقع التواصل. ولم يصدر أي تعليق رسمي بشأن المقطع المتداول.