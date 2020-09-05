السعودية.. التحقيق في شكوى ضد مدير شركة طلب "سكرتيرة متحررة"

قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، السبت، إنها تحق في شكوى ضد مدير شركة تعمل في المملكة، ويواجه اتهامات باستغلال منصبه من خلال سعيه لتوظيف سكرتيرة متحررة وبلا قيود.

وبدأت القصة عندما تداول مدونون سعوديون على نطاق واسع، محادثة ”واتس أب“ تسأل فيها امرأة عن وظيفة سكرتيرة معروضة، قبل أن يرد من يفترض أنه مدير في الشركة، بالطلب من السائلة أن تكون متحررة ومن دون ارتداء نقاب لكي يتم قبولها.

وقالت الوزارة في رد على شكاوى عديدة وصلتها عبر تويتر، ”تم التصعيد للإدارة المعنية للتحقق واتخاذ اللازم، شاكرين لك تعاونك“.

#شركه_تشترط_خلع_الحجاب_للتوظيف

الله يخلع رقبته من مكانها،، هذا استغلال لحاجة بعض الفتيات للعمل والحصول على المال. الله لا يوفقه. pic.twitter.com/NqTW7WtZ3K — دام عزك يا وطني (@rrr4nnn) September 5, 2020

وكانت صور المحادثة المزعومة التي لم يتسن لـ ”إرم نيوز“ التثبت من صحتها، قد أثارت ردود فعل غاضبة بين المغردين السعوديين، وسط مطالب بمحاسبة المدير.

#شركه_تشترط_خلع_الحجاب_للتوظيف مطالبات بمحاسبة شركة سياحية في السعودية اشترطت ان تكون المتقدمة للوظيفة سكرتيرة خاصة للمدير، منفتحة وبدون غطاء وجه، تحت مسمى "وناسة" ومطالبات بحماية الفتيات من الاستغلال. pic.twitter.com/x8IIl7nha4 — وش سالفة الهاشتاق؟ (@AbtTrend) September 5, 2020

كما جذب الوسم ”#شركه_تشترط_خلع_الحجاب_للتوظيف“ مغردين كثر، تعاطف غالبيتهم مع طالبة الوظيف التي لم تتضح هويتها.

#شركه_تشترط_خلع_الحجاب_للتوظيف

حفظكم الله يابنات الوطن. هل يعقل أن يتجرأ هذا المدير بهذه الإشتراطات للوظيفة والتي من وراءها مقاصد خبيثة ؟ الى من يهمه الأمر في الجهات المختصه والله إن العين لتدمع والقلب ليحزن ونحن نشاهد هذه المحادثة. @MOISaudiArabia @bip_ksa @HRSD_SA pic.twitter.com/BUmX6HQLQY — 🇸🇦 د. عبدالكريم الرميان 🇸🇦 (@Draalrumayan1) September 5, 2020

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شركة في جده ولها عدة فروع داخل السعودية وخارجها يشترط مدير فرع جده بأن تكون السكرتيرة اوبن مايند ( وناسة ) على حد تعبيره !! pic.twitter.com/MJspkRn8K6 — 🇸🇦🄼🄱🅂 ⌯ 🅓 αͭ иͪ g ͤє я (@0e4li) September 5, 2020

وخففت السعودية القيود التي كانت مفروضة على ملابس النساء في الأماكن العامة، لكن قوانينها تمنع إجبارهن على خلع النقاب أو الحجاب أو التخلي عن الطابع المحافظ لملابسهن.