6 سبتمبر

السعودية.. التحقيق في شكوى ضد مدير شركة طلب "سكرتيرة متحررة"

السعودية.. التحقيق في شكوى ضد مدير...

قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، السبت، إنها تحق في شكوى ضد مدير شركة تعمل في المملكة، ويواجه اتهامات باستغلال منصبه من خلال سعيه

المصدر: الرياض- إرم نيوز

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قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، السبت، إنها تحق في شكوى ضد مدير شركة تعمل في المملكة، ويواجه اتهامات باستغلال منصبه من خلال سعيه لتوظيف سكرتيرة متحررة وبلا قيود.

وبدأت القصة عندما تداول مدونون سعوديون على نطاق واسع، محادثة ”واتس أب“ تسأل فيها امرأة عن وظيفة سكرتيرة معروضة، قبل أن يرد من يفترض أنه مدير في الشركة، بالطلب من السائلة أن تكون متحررة ومن دون ارتداء نقاب لكي يتم قبولها.

وقالت الوزارة في رد على شكاوى عديدة وصلتها عبر تويتر، ”تم التصعيد للإدارة المعنية للتحقق واتخاذ اللازم، شاكرين لك تعاونك“.

وكانت صور المحادثة المزعومة التي لم يتسن لـ ”إرم نيوز“ التثبت من صحتها، قد أثارت ردود فعل غاضبة بين المغردين السعوديين، وسط مطالب بمحاسبة المدير.

كما جذب الوسم ”#شركه_تشترط_خلع_الحجاب_للتوظيف“ مغردين كثر، تعاطف غالبيتهم مع طالبة الوظيف التي لم تتضح هويتها.

 

وخففت السعودية القيود التي كانت مفروضة على ملابس النساء في الأماكن العامة، لكن قوانينها تمنع إجبارهن على خلع النقاب أو الحجاب أو التخلي عن الطابع المحافظ لملابسهن.