تونسيون يسرقون قوارير الخمر من شاحنة جرفتها مياه الفيضانات (فيديو)

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في تونس، السبت مقطع فيديو يظهر فيه عدد من الشبان وهم يسرقون قوارير خمر من شاحنة جرفتها المياه.

ويظهر في مقطع الفيديو عددا من الشبان والأطفال من محافظة المهدية، وهم يحملون كميات كبيرة من قوارير الخمر، مستغلين سقوط شاحنة مخصصة لنقل الخمر، في واد بعد أن جرفتها الفيضانات.

وعلق نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، على هذا الفيديو بالسخرية والتهكم، خاصة وأن انقلاب الشاحنة جاء في وقت يشهد ارتفاعا في الطلب على الخمور في تونس.

يحدث في تونس ‼️‼️‼️ كميون شراب غرق 😱😱😱😱 Posted by ‎فخٌار يكسر بعضو‎ on Saturday, September 5, 2020

وقال لسعد ناجي في تدوينة نشرها على صفحته في فيسبوك “ مسكينة تونس.. إنها تعاني في هذه الكوارث“.

وجاء في تدوينة غيث النايلي ،التي نشرها على صفحته في فيسبوك “ يحدث في تونس.. انقلاب شاحنة تحمل الخمر.. مصائب قوم عند قوم فوائد“.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2681454015405892&id=100006239593741

وقال مريد برغوثي في تدوينة نشرها على صفحته في فيسبوك “ شاحنة تحمل كميات من الخمر تسقط في واد.. انتهت حلول الأرض ،الأمر متروك للسماء“.