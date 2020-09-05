"فيسبوك" يمنع فرنسيًا من بث لحظات وفاته على "المباشر"

حاول شخص فرنسي يدعى آلان كوك، مصاب بمرض عضال منذ 32 عامًا، دون أن يجد له علاجًا، وظل طريح الفراش طوال تلك المدة، أن ينهي حياته وأن يبث تلك اللحظات مباشرة عبر ”فيسبوك”، إلا أن الشركة منعته من ذلك.

وقال ”كوك“ في تصريح تداوله الإعلام الفرنسي والعالمي إنه سيبحث عن طريقة أخرى لنشر فيديو البث المباشر بعد أن علم أن ”فيسبوك“ قد منع محاولته للبث المباشر.

وكان ”آلان كوك“ أعلن أنه سيمتنع عن جميع الأطعمة والمشروبات، ثم استلقى على سريره، ونشر فيديو لنفسه بعد تناول ما وصفها بـ“آخر وجبة سائلة له“.

وناشد المريض ”كوك“ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساعدته على إنهاء حياته في إطار ما يُعرف بـ“الموت الرحيم“، الذي يطبقه بعض من دول أوروبا، لكن فرنسا لا تعتمده، وهو ما جعل الرئيس الفرنسي يعتذر منه مؤكدًا أنه ليس فوق القانون.

وقال ماكرون في رسالة إلى ”كوك“ نشرها عبر صفحته على فيسبوك: ”لأنني لست فوق القانون، فأنا غير قادر على الاستجابة لطلبك.. إن رغبتكم هي أن تطلبوا مساعدة فعالة في الموت وهو أمر غير مسموح به حاليًا في بلدنا“.