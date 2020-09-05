لماذا رفضت السلطات البريطانية طلب ترامب النوم في قصر "بكنغهام" الملكي؟

كشفت صحيفة ”ديلي تليغراف“ البريطانية، السبت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب المكوث ليلة في قصر بكنغهام، منزل الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا أثناء زيارته الرسمية للندن العام الماضي، لكن تم رفض طلبه بسبب أعمال الصيانة للقصر.

ولفتت الصحيفة إلى أن الملكة إليزابيث دعت ترامب لزيارة بريطانيا عام 2017، إلا أنه قام بالزيارة في صيف العام الماضي، وأصر على البقاء ليلة في قصر ”بكنغهام“ أسوة بالرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما الذي قضى ليلة في القصر هو وزوجته ميشيل خلال زيارة رسمية لبريطانيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن ترامب كان ينوي إحضار زوجته ميلانيا وأطفاله الأربع وهم إيفانكا ودونالد الصغير وإيريك وتيفاني لقضاء ليلة في القصر معه، مضيفة أن ترامب كان يتوقع أن يتلقى نفس المعاملة التي قدمت لأوباما.

وقالت الصحيفة: ”سعى مساعدو رئيس الحكومة البريطانية إلى ترتيب غرفة للرئيس ترامب في قصر بكنغهام إلا أنهم لم ينجحوا بسبب أعمال الترميم والصيانة الواسعة في القصر، آنذاك، رغم ذلك أصر ترامب على قضاء ليلة في القصر لكن تم رفض طلبه“.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول بريطاني قوله: ”كان من الواضح جدا أن ترامب أحب رفقة الملكة كثيرا وأراد قضاء أطول فترة ممكنة معها بالبقاء في القصر، بذلنا جهدنا لتأمين غرفة له لدرجة أننا سألنا مشرفي القصر عن الغرف التي يتم ترميمها إلا أن ذلك لم ينجح“.