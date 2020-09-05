الهند.. إزالة كرة شعر تزن 7 كغ من معدة فتاة (صورة)

تمكن الأطباء من إزالة كرة شعر تزن 7 كغ من بطن مراهقة هندية بعد عملية جراحية استغرقت 6 ساعات، وفق ما جاء في صحيفة ”ديلي ستار“ البريطانية.

وقالت الصحيفة، إن المريضة ”سويتي كوماري ( 17 عاما) دخلت مستشفى خاصا بمدينة بوكارو، بولاية جارخاند بشرق الهند، وكان يشتبه في إصابتها بورم بالمعدة بعد خضوعها للفحص بالموجات الصوتية“.

لكن تفاجأ الأطباء بوجود كتلة شعر عملاقة داخل أمعاء الفتاة التي اعتادت على قضم شعرها لسنوات؛ الأمر الذي أدى لتراكم خصلات شعرها بشكل كبير داخل معدتها؛ لأن خصلات الشعر غير قابلة للتحلل بعد ابتلاعها.

وقال الطبيب المشرف على العملية الجراحية التي خضعت لها الفتاة لإخراج كرة الشعر الضخمة من بطنها، إن هذه هي المرة الأولى طوال عمله كطبيب منذ 40 عاما، التي يرى فيها كرة شعر عملاقة بهذه الضخامة داخل البطن“.

وأكدت التقارير الطبية الأولية، أن الفتاة كوماري في حالة صحية مستقرة، وستخرج قريبا من المستشفى.

الجدير بذكره أن حالات استخراج كرات الشعر من أمعاء الفتيات ليست بجديدة، لكن في حالة المراهقة كوماري كانت كرة الشعر المستخرجة هي الأكبر حجما على الإطلاق، حتى الآن.

ففي شهر أيار/مايو الماضي، لهذا العام خضعت فتاة في السعودية لعملية جراحية لاستئصال كرة شعر تزن 2 كغ من معدتها بعد شعورها بآلام مبرحة نُقلت على إثرها للمستشفى.

وفي العام الماضي، استخرج الأطباء كرة شعر تزن نصف كيلو من أمعاء فتاة روسية تبلغ من العمر 16 عاما بعد أن عانت من متلازمة قضم الشعر المشهورة باسم متلازمة ربانزل لعدة سنوات.