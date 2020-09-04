"سيلفي الطلاق" يثير الجدل في تونس

أثار احتفال شابّين تونسيّين بطلاقهما، عبر نشر صورة ”سيلفي“ جمعتهما مباشرة بعد نهاية جلسة الطلاق، جدلا واسعا في تونس.

و تداول نُشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صورة الطليقين التي نشراها على فيسبوك ، واختلفت الآراء بين من اعتبر ذلك بأنه سلوك إيجابي، وبين من رأى ذلك بأنه ظاهرة دخيلة على المجتمع التونسي.

ونشر الطليقان وليد شكري وخولة حامد، الصورة وأضافا لها تعليقا جاء فيه “ اخيرا طلقنا.. لسنا نحن السيئين.. بل الزواج هو السيئ“.

وقال الناشط في المجتمع المدني ، زايد فلوري، إن الاحتفال بالطلاق عادة دخيلة على المجتمع التونسي.

وأضاف زايد فلوري في تدوينة نشرها على صفحته في فيسبوك “ عادات دخيلة.. قرر وليد و خولة الاحتفال بطريقة خاصة بقرار طلاقهما في محكمة محافظة أريانة ”.

واضاف في تدوينته “ وقرر الطرفان تخليد ذكرى الطلاق بصورة تذكارية نشرها وليد شكري على صفحته الخاصة على فيسبوك“.

وانتقدت اسماء فيالة احتفال وليد شكري وخولة حامد بطلاقهما، مشيرة إلى رفضها لهذا السلوك.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3586800624684950&id=100000651441891

وقالت اسماء فيالة ،في تدوينة نشرتها على صفحتها في فيسبوك “ هذا اخر ما حدث.. هذا لم يحدث حتى في دول أخرى تفوقنا بكثير في مستوى الامكانيات الفكرية ”.

وختمت تدوينتها بالقول “ اللهم اخرجنا من هذا البلد سالمين.. أعدك سأقطع علاقتي بهذا البلد حتى في صفحات الفيسبوك“.

وقالت نادية الماي ، في تدوينة نشرتها على صفحتها في فيسبوك“ اعرف ان العلاقة اذا انتهت، فهذا لا يعني نهاية اي رابط أو التحول إلى أعداء.. خاصة إذا كان للطليقين أطفال.. لكن اريد ان اسأل، هل ان الاحتفال بالطلاق اصبح ظاهرة في تونس ؟ ”.

اما الإعلامية ،ديما الأخضر، فعلقت على صورة الطليقين، في صفحتها على فيسبوك قائلة “ سلفي يؤرخ لطلاق الشابين.. هذا إبداع تونسي ”.