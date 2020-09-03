زوجة مؤسس أمازون السابقة تصبح أغنى امرأة في العالم

أصبحت ماكنزي سكوت، الزوجة السابقة لجيف بيزوس، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة أمازون، أغنى امرأة في العالم بعد وصول ثروتها لـ68 مليار دولار، وفقًا لما نشرته شبكة ”سي إن إن“ الإخبارية.

وعملت ”ماكنزي سكوت“ التي تعتبر الآن أغنى امرأة في العالم والحائزة على المركز الـ12 في قائمة أغنياء العالم بشكل عام، كمديرة تنفيذية لمنظمة Bystander Revolution لمكافحة التنمر والعنف، التي أسستها في عام 2014، وهي أيضًا روائية أمريكية وناشطة للأعمال الخيرية.

وحصلت على مبالغ طائلة في تسوية الطلاق التي جرت بينها وبين زوجها السابق جيف بيزوس في عام 2019 تقدر بـ35 مليار دولار، والتي توازي ربع أسهم بيزوس في شركة أمازون.

وفي شهر يوليو الماضي، أعلنت سكوت عن تبرعها بمبلغ 1.7 مليار دولار لـ 116 منظمة منها 4 جامعات وكليات تاريخية لأصحاب البشرة السمراء، وأوضحت أنها تولي اهتمامها في الوقت الحالي لقضايا المساواة العرقية والتغير المناخي.

ووقعت سكوت في العام الماضي على مبادرة باسم Giving Pledge المؤسسة من قبل وارن بافيت وبيل غيتس وزوجته ميليندا، والتي تهدف بشكل أساسي لتحفيز أثرياء العالم على تخصيص جزء كبير من ثرواتهم للأعمال والأنشطة الخيرية.

ووفقًا للبيانات الصادرة عن Refinitiv، وهي أكبر شركة أمريكية مسؤولة عن بيانات الأسواق المالية، فإن ثروة جيف بيزوس تجاوزت الـ200 مليار دولار، بعد أن صعدت أسهمه بنسبة 28% خلال الأشهر الثلاثة المنصرمة.