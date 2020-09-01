بعد وقفها بسبب استضافة "مثليين".. عودة بث قناة "LTC" في مصر

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر اليوم الثلاثاء، موافقته على تنفيذ الحكم القضائي النهائي من المحكمة الإدارية العليا، بإلغاء قراره السابق بوقف قناة ”LTC“ وإعادة البث لها، بعد أن أصدر قرارا بمنع بث القناة مدة أسبوعين.

وقال المجلس في بيان، إن ”هناك تحفظات شديدة على ممارسات قناة ltc السابقة، ومطالبتها بالالتزام الكامل بالضوابط والأكواد الإعلامية، وعدم عودة البرامج الرياضية أو برامج تتناول أي صورة من أشكال القذف أو السب أو الخوض في السيرة الشخصية للآخرين أو التحريض والإثارة أو برامج مؤجرة إلا بالشروط والضوابط التي وضعها المجلس“.

وأردف ”أن تتعهد القناة بإعلاء القيم والضوابط المهنية والأخلاقية التي تحفظ صورة الإعلام“، مؤكدا أن ”المجلس سيتابع ويرصد أي تجاوزات أو مخالفات تستوجب المساءلة القانونية عليها واتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقفها فورًا“.

وأوضح أن ”لجنة الشكاوى في المجلس عقدت اجتماعين متتاليين لبحث الشكاوى المقدمة ضد القناة وما رصدته لجان الرصد والمتابعة من مخالفات مهنية، وأوصت اللجنتان بوقف بعض البرامج، بالإضافة لمنع بث القناة“.

وأفاد المجلس بأنه ”رغم تكرار المخالفات وإصدار أكثر من عشرة قرارات بمنع بعض البرامج لفترات متتالية وتوقيع غرامات مالية، إلا أن القناة لم تمثل لتنفيذ ميثاق الشرف الإعلامي أو المعايير المهنية، وخالفت قرار المجلس بمنع ظهور الشواذ أو ترويج شعاراتهم، وكذا عدم توجيه سب وقذف لشخصيات، والترويج لمفاهيم وعادات سيئة مثل كيفية تعاطي الهيروين، إضافة إلى عدم إخطار المجلس بتأجير وقت بعض البرامج لشخصيات غير إعلامية أو غير مؤهلة وليسوا أعضاء بنقابة الإعلاميين“.

وكان المحامي سمير صبري قد أقام دعوى مستعجلة، أمام محكمة القضاء الإداري، اختصم فيها مالكة قناة Ltc، لاستضافة ”مثليين“ في أحد برامجها ”صح النوم“، متهمها بنشر الفجور والفسوق.