خلافا لتوقعات الأطباء.. طفل يعاني شللا دماغيا يبلغ أعلى قمة في بريطانيا (صور)

أكمل طفل بريطاني يعاني من إعاقة، رحلة تسلق أعلى قمة جبل في المملكة المتحدة، بوصوله إلى ارتفاع 4411 قدما (1350 مترا)، الأسبوع الماضي، رغم أن الأطباء أبلغوا والديه بعد ولادته أنه لن يكون بمقدوره المشي أبدا.

وتحدى كايدن ثومسون (7 سنوات) إصابته بالشلل الدماغي مستخدما عكازين لتسلق قمة ”بين ننفيس“ في اسكتلندا، في رحلة استغرقت عدة أيام، جمع فيها مبلغا كبيرا من المال لصالح جمعية خيرية تكفلت بعلاجه بعد مولده.

وقالت صحيفة ”مترو“ البريطانية، إن كايدن قرر تسلق الجبل لجمع نحو 8000 جنيه (10500 دولار)، إلا أن التبرعات تجاوزت 13 ألف جنيه (17 ألف دولار).

وأوضحت والدته ليزا أن حياة كايدن كانت ”مليئة بالكفاح والتوتر والتحدي والشعور بالمجهول“، مضيفة أنه الآن سعيد جدا بتحقيق حلمه بعد خضوعه لجلسات علاج طبيعي مكثفة، وأنه كان عازما على أن لا يدع إعاقته تقف في طريقه، واصفة إياه بأنه ”أسطورة حقيقية، استطاع التغلب على تحديات غير مسبوقة“.

وقال كايدن بعد وصوله للقمة، السبت الماضي: ”شعرت بألم كبير في جسدي، لكني الآن على ما يرام… كانت رحلة صعبة للغاية، وأحسست بالتعب والإنهاك عندما وصلت للقمة، لكني كنت أيضا سعيدا جدا“.