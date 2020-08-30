رغم حظر التجول بسبب كورونا.. شرطة غزة تزف عروسا لعريسها (فيديو)

تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، مساء الأحد، مقطعا مصورا يظهر شاباً فلسطينيا يستقبل عروسه وسط حراسات من عناصر الشرطة الفلسطينية بغزة، في ظل أجواء حظر التجول المفروض على قطاع غزة بسبب جائحة كورونا.

وأظهر الفيديو الشاب أحمد الصالحي من مخيم المغازي وسط قطاع غزة، وهو المخيم الذي ظهرت فيه أول حالة داخل المجتمع الفلسطيني بغزة، حيث استقبل أحمد عروسه من دير البلح وسط القطاع.

كما أظهر الفيديو عدداً من عناصر الشرطة الفلسطينية المنتشرة في مناطق مختلفة من قطاع غزة وخاصة بين المحافظات، وهم ينظمون زفة العروسين بمركبات الشرطة.

وكانت وزارة الداخلية التابعة لحكومة حماس في غزة، قد أعلنت فرض حظر تجول في محافظات قطاع غزة قبل قرابة الأسبوع، لتعلن بعدها عن فصل المحافظات وقطع الطرق الرئيسية وتُطالب الفلسطينيين بعدم الخروج من منازلهم عقب تفشي الوباء.