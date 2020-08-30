المغرب.. مواجهات وأعمال شغب بسبب طقوس عاشوراء (فيديو)

شهدت بعض أحياء مدينة الدار البيضاء ليلة السبت/ الأحد ، مواجهات بين السكان وقوى الأمن، الذين تدخلوا لوقف احتفالات عاشوراء التي تحولت إلى معارك بين شبان الأحياء.

و قام شباب ”درب كبير“ ، الحي الشعبي الشهير بالمدينة، بإشعال النار باستعمال عجلات السيارات، للقفز فوقها كأحد أبرز الطقوس التي دأب المغاربة على ممارستها في هذه المناسبة كنوع من الاحتفال.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=Ez__qN2YsC8&feature=emb_title

إلا أن هذا الطقس المسمى بـ ”الشعالة“، تحول إلى عراك بين بعض سكان الأحياء المتجاورة ، كما أن النار كادت تتحول إلى حريق ، مما استدعى تدخلا سريعا لممثلي السلطة المحلية.

لكن هذا التدخل تحول إلى مطاردات داخل تلك الأحياء، واجهه بعض الشباب المتمردين برمي المفرقعات.

وبسبب جائحة كورونا، قامت بعض المدن المغربية، كآسفي ومراكش، بمنع كل مظاهر الاحتفال بعاشوراء، في إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية من تفشي الوباء.