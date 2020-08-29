"بائع الفريسكا".. طالب على أبواب كلية الطب يثير اهتمام المصريين (فيديو)

أثار طالب مصري حصل على 99.6 % في الثانوية العامة اهتمام المصريين عبر صفحات مواقع التواصل، بسبب حصوله على معدل 99% رغم طبيعة عمله حيث يساعد والده في بيع الفريسكا على شواطئ مدينة الإسكندرية.

وانتشر فيديو للطالب إبراهيم عبد الناصر راضي، أثناء حديثه عن دراسته، وحصوله على مجموع مرتفع هذا العام، مشيراً إلى أن والده يعمل في بيع الفريسكا، كذلك شقيقه.

وعن تحقيق حلمه بالالتحاق بكلية الطب، قال الشاب بائع الفريسكا ”إني أدخل كلية طب ده كان حلم بالنسبة لي، وعلى الأقل فرحت أبويا، وإن شاء الله أدخل كلية الطب، وأتخصص في مجال الجراحة العامة“.

ونشر عدد من النشطاء فيديو الطالب، معربين عن تقديرهم لاجتهاده في كسب العيش، ومساعدة والده، وقدرته على الالتحاق بكلية الطب في ظل هذه الظروف.

وكتب أحد النشطاء ”فيها حاجة حلوة..بائع الفريسكا… طالب طب بشري نموذج مشرف للاجتهاد الطالب إبراهيم عبد الناصر راضى رجب، مدرسة شهداء 25 يناير الثانوية بالإسكندرية، المجموع 99.6 % وداخل طب بشري“.

وتمنى الكثير من النشطاء التوفيق للطالب المجتهد عبر عدة تعليقات من بينها ”يارب نشوفك أكبر دكتور في الدنيا“، و“إن شاء الله ربنا يوفقك ويسعدك“، إلى جانب الكثير من التعليقات المهنئة له.

من جانبه، أعلن هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، تواصل مع الشاب إبراهيم بائع الفريسكا الحاصل على مجموع 99.6 % في الثانوية العامة، لافتا إلى أن وزير التعليم العالي وافق على منحة كاملة للشاب الذى اختار كلية طب جامعة الإسكندرية .