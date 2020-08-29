لحماية بياناتك الخاصة.. تحذير لمستخدمي أندرويد من تطبيق "كوفيد-19" المزيف

من سامسونغ إلى غوغل، تعد الهواتف الذكية التي تعمل بنظام الأندرويد من أشهر الأجهزة المحمولة في جميع أنحاء العالم.

ولكن إذا كنت من مستخدمي الأندرويد، فقد دق تقرير جديد جرس الإنذار بالنسبة لك، حيث حذر باحثون من شركة ”كاسبيرسكي“ المسؤولة عن الحماية من الفيروسات وأمن الإنترنت من تطبيقين خطيرين يمكن أن يصيبا هاتفك الذكي ببرامج ضارة خطيرة.

يتم توزيع التطبيقات من قبل شركة Transparent Tribe ومقرها الهند، ويمكن أن تسمح للمتسللين بالتجسس على هاتفك الذكي.

التطبيق الأول هو نسخة معدلة من تطبيق إباحي، يعرض مقطع فيديو للبالغين على أنه مصدر إلهاء.

وفي الوقت نفسه، يُطلق على التطبيق الثاني اسم ”Aarogya Setu“ وهو مشابه بالاسم لتطبيق تتبع ”كوفيد-19“ الرسمي.

وأوضح باحثو كاسبرسكي، أن ”النسخة المعدلة تختلف من البرنامج الضار في الوظائف عن الإصدار الأساسي، حيث يتضمن ميزات جديدة أضافها المهاجمون لسهولة استخراج البيانات، في حين إن بعض الميزات الأساسية مثل سرقة الصور من الكاميرا مفقودة“.

وأضاف الباحثون، أن ”التطبيق قادر على تنزيل تطبيقات جديدة على الهاتف، والوصول إلى رسائل SMS، والميكروفون، وسجلات المكالمات، وتتبع موقع الجهاز وتحميل الملفات إلى خادم خارجي من الهاتف“.

وبناء على النتائج، يحث الباحثون المستخدمين على توخي الحذر بشأن التطبيقات التي يقومون بتنزيلها.