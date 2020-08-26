27 أغسطس

عرض أسرع وأطول سيارة ليموزين في العالم للبيع مقابل 286 ألف دولار (صور)

عرض أسرع وأطول سيارة ليموزين في الع...

تُعرض أسرع سيارة ليموزين في العالم، والتي يمكن أن تنتقل إلى 60 ميلاً في الساعة في ست ثوانٍ فقط، للبيع مقابل 286 ألف دولار في أستراليا. كانت قد حصلت السيارة التي

المصدر: إيناس السيد - إرم نيوز

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تُعرض أسرع سيارة ليموزين في العالم، والتي يمكن أن تنتقل إلى 60 ميلاً في الساعة في ست ثوانٍ فقط، للبيع مقابل 286 ألف دولار في أستراليا.

كانت قد حصلت السيارة التي صُنعت في عام 2003 وتم تجديدها في عام 2012،

تم تصنيع السيارة عام 2003، وتم تحويلها إلى سيارة ليموزين ممتدة في عام 2012، مما أدى إلى إنشاء سيارة فريدة ومذهلة.

2020-08-32409360-8666269-image-a-66_1598449462042 وحصلت السيارة على رقمين قياسيين من قبل موسوعة ”غينيس“ للأرقام القياسية، حيث تعتبر سيارة Ferrari 360 Modena stretch limo أسرع سيارة من نوعها وكذلك أطول سيارة فيراري في العالم، وفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

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وتم تجهيز السيارة بنظام صوت سينمائي وإضاءة LED ومتوفر بها شاشات تلفزيون وبار، بالإضافة إلى نظام تكييف هواء.

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وتصل سرعة السيارة الفريدة من نوعها والتي تتسع لعشرة أشخاص إلى 166 ميلاً في الساعة.

وتمت إضافة مجموعة إضافية من الوسائد الهوائية على الزوايا الأربع من أجل مزيد من قواعد السلامة.

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ولفترة من الوقت، تم عرض السيارة للإيجار مقابل 1000 دولار لكل ساعة، وقطعت السيارة حوالي 65 ألف كيلومتر فقط.