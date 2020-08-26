طفل يذهل والديه بحديثه في عمر شهرين (فيديو)

أصيب بريطاني وزوجته بصدمة سعيدة عندما سمعا طفلهما البالغ من العمر 8 أسابيع (شهرين) يحاول التحدث قبل أن تخرج من فمه كلمة مرحبا بالإنجليزية.

وأظهر فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي الطفل تشارلي تايلور وهو يحاول الرد على والده الذي قال له هالو (مرحبا) قبل أن يردد الطفل نفس الكلمة.

ووفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية فإن الوالد نك والأم كارولين ”أصيبا بصدمة سعيدة“ عندما سمعا طفلهما ينطق الكلمة وتسارع الأم لتصويره على هاتفها في منزلهما بمدينة ”تشيشير“ شمال غرب بريطانيا.

وقالت كارولين: ”ما حدث كان وكأنه سحر حقيقي… لقد انهمرت الدموع من أعيننا فرحا… الحقيقة إنها كانت صدمة كاملة لنا لأني لم اعتقد أن بإمكانه التحدث في هذا السن“.

بدوره قال والد الطفل: ”نعم لقد كانت صدمة حقيقية… كنت أحمل تشارلي بين ذارعي وكان يردد ما أقول له… كان رائعا ولم استطع تصديق ما رأيته وسمعته… الحقيقة أننا فخورون جدا به“.