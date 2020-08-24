الأوقاف المصرية تمنع الداعية عبد الله رشدي من الخطابة

قررت وزارة الأوقاف المصرية وقف الداعية الإسلامي عبدالله رشدي إمام وخطيب ثان بإدارة أوقاف القاهرة عن الخطابة بسبب آرائه التي أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتضمن قرار الوزارة إحالة رشدي للعمل بوظيفة باحث دعوة ثان لمدة عام، وتم عرض أمر نقل رشدي على لجنة الموارد البشرية في الوزارة للنظر في أمر نقله بصفة نهائية.

وقال الدكتور عبد الله حسن، المتحدث الإعلامي باسم وزارة الأوقاف إن ”رشدي استغل صفحته الرسمية على فيسبوك ونشر بعض التدوينات بالمخالفة لقرار وزير الأوقاف فتقرر إحالته إلى باحث دعوة حتى لا يتمكن من صعود المنبر مرة أخرى“.

من جهته علق رشدي على قرار منعه من صعود المنبر، وكتب عبر صفحته في فيسبوك إنه ذهب للجلوس مع بعض المشايخ للاستفسار عن قرار وقفه، فوجدهم بحسب روايته يستفسرون عن أمور كصورة له يحمل فيها أسدا على كتفية، وهل هو أسد حقيقي؟ وكيف جرؤ على حمله؟ ولماذا تضع هذه الصورة على صفحتك؟ ولماذا تظهر في ڤيديوهاتك ترتدي تيشيرتات؟.

وأضاف رشدي: ”قلت لهم أما الأسد فحقيقي، وأما الاجتراء على حمله فلم أَخَفْ، وأما الصورة فقديمة منذ 6 سنوات تقريبا، وهذه صفحتي الشخصية ولست أتحدث باسم أحدٍ ولا قلت حين حملتُ الأسد إنني أحمله نيابة عن الوزارة أو باسمها، وأما التيشيرتات، فليس في الشرع ما يحرم لبس التيشيرت والتصوير به، بل كل الناس يلبسون ملابسهم كما يحبون في غير أوقات عملهم الرسمية“.

توضيحاً لما نشرته بعض الصُّحفِ الالكترونية اليومَ حول قرار وزارة الأوقاف بتحويلي لوظيفة إدارية: أصدرت وزارة الأوقاف… Posted by ‎عبدالله رشدي – Abdullah Rushdy‎ on Sunday, August 23, 2020

يذكر أن رشدي عادة ما يثير الجدل في قضايا مختلفة، فسبق وربط بين ملابس المرأة ووقائع التحرش في مصر، كما اعترض على التعليم المختلط والمدارس الأوروبية في مصر، مشيرا إلا أنها تدس بعض التعاليم الجريئة لطلابها في سن المراهقة.

وقبل أيام انتقد تصريحات شوقي علام، مفتي الديار المصرية، وخالف حديثه عن الكلاب إذ قال إن هذا الحيوان طاهر ولا حرج في التعايش معه والعبادة والصلاة بالوقت ذاته.