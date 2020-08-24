سعوديون يهاجمون إيناس الحنطي بعد دعوتها لنزع النقاب (فيديو)

هاجم ناشطون سعوديون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مواطنتهم إيناس الحنطي، بعد ظهورها في تطبيق ”سناب شات“ وهي تدعو إلى تخفيف التستر ونزع النقاب.

واتهم النشطاء، إيناس الحنطي، بإثارة البلبلة في المجتمع ودعوة المرأة للتمرد، وعدم النظر إلى ما يقوله الآخرون ع لباسها.

وقالت إيناس الحنطي، في مقطع فيديو بثّته عبر حسابها في تطبيق ”سناب شات“ إن ثقافة المجتمع الذي تعيش فيه يشير إلى أن المرأة كلما تسترت تبني حواجز بينها وبين من ليسوا محارم لها أو الأطراف الأخرى، مردفًة أن المنقبة لا يتقرب منها الرجال ليتعاطون معها بسهولة.

وعقبّت إيناس الحنطي قائلًة: ”كلما قلّ التستر كلما قلت الحواجز وكلما كان التعامل أكثر سهولة“، مردفًة أنها تلاحظ أن الجميع يركز في نظرات الناس ورأيهم في بعضهم البعض.

وأضافت الحنطي أن ابن آدم خطاء ومن يخطيء يتوب، لافتًة إلى أنها عندما تظهر في حسابها تتحدث عن رأيها، متابعًة: ”من لديه ثقة في نفسه لا يهمه رأي الناس.. أنا ما راح أقول ما ودنا المدح ولكن مو معناه أن سعادتي اللحظية تعتمد على اللي حولي أنا أعجبهم ولا لأ“.

واستنكر نشطاء عبر هاشتاق #اخرسي_إيناس_الحنطي ما قالته الناشطة السعودية متداولين مقاطع فيديو لها وهي تتحدث عن تخفيف التستر معتبرين ما قالته دعوة صريحة للتبرج وحث الفتيات على عدم الاحتشام.

وانطلق الهاشتاق سريعًا بين المتابعين الذين رفضوا حديثها وشنوا عليها هجومًا واسعًا.

وغرّد عبدالله الجريد: ”هذه المتبرجة الوقحة تريد بنات المسلمين مثلها أن يخففن من التستر ويخلعن النقاب ليسهل للناس التواصل معهن هذه المتبرجة الوقحة تعدت مرحلة الحياء والخوف من الله ومن خلقه #اخرسي_إيناس_الحنطي“.

هذه المتبرجة الوقحة تريد بنات المسلمين مثلها أن يخففن من التستر ويخلعن النقاب ليسهل للناس التواصل معهن

هذه المتبرجة الوقحة تعدت مرحلة الحياء والخوف من الله ومن خلقه#اخرسي_إيناس_الحنطي pic.twitter.com/5J0RKSiAY6 — المستشار/ عبدالله الجريد (@jurayedabdullah) August 23, 2020

وكتب حساب باسم ”مطنوخ“ قائلًا: ”تناسب عكسي كل ما قل الستر كل مازاد احتكاك الرجال بها وياخذون ويعطون معها وهل من الضروري يحتك الرجال بها؟ وهل تبرجك الدائم هو من أجل حل هذه المشكله؟ وتبحثين عن الاحتكاك بالرجال #اخرسي_إيناس_الحنطي“.

تناسب عكسي كل ماقل الستر كل مازاد احتكاك الرجال بها وياخذون ويعطون معها. وهل من الضروري يحتك الرجال بها؟

وهل تبرجك الدائم هو من أجل حل هذه المشكله؟ وتبحثين عن الاحتكاك بالرجال. #اخرسي_إيناس_الحنطي pic.twitter.com/tTDAeG94SB — مطنوخ #MBS (@M6no5_21) August 23, 2020

وقال طارق الأنصاري ”السلعه الرخيصه الكل يكشفها أما الغاليه فهي مصونة عن الشرذمة #اخرسي_إيناس_الحنطي“.

السلعه الرخيصه الكل يكشفها

اما الغاليه فهي مصونه عن الشرذمه #اخرسي_إيناس_الحنطي — طارق الانصاري (@Tariq_Alansari9) August 23, 2020

واستطردت مغردة تُدعى ”أميرة“ قائلًة: ”ولله الحمد والفضل والمنه نتعامل مع الرجال بكل حشمه وستر وحياء وادب وبحجابنا الكامل ولا نلقى منهم الا كل احترام وتقدير وهذا الحجاب لم يمنعنا ابدا من حريتنا او ان ناخذ حقنا اللهم ثبتنا على حجابنا وحشمتنا وسترنا واعنا على المحافظه عليها #اخرسي_إيناس_الحنطي“.