معلومات جديدة عن محمد سعيد العولقي بطل "الخبر الكاذب" في الإمارات

‏‎كشف مصدر لـ“إرم نيوز“ تفاصيل جديدة عن محمد سعيد العولقي، الذي ظهر في برنامج على قناة ”أبوظبي الرياضية“، وسرد رواية كاذبة حول وفاة 5 أفراد من عائلة واحدة بسبب كورونا.

‏‎وكانت الخبر الكاذب قد أثارت جدلا واسعا، ما استدعى تدخلا من السلطات لكشف ملابسات الواقعة، قبل أن يتضح أنها غير صحيحة، وتم نفيها بشكل رسمي.

‏‎وبحسب المصدر الخليجي الذي تحدث لـ“إرم نيوز“ فإن بطل الرواية، المزعومة، محمد سعيد العولقي ”لا يحمل الجنسية الإماراتية، كما كان متداولا، بل يحمل جنسية إحدى الدول الخليجية الأخرى“.

‏‎وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه كون القضية أمام الجهات القانونية، أن العولقي الذي تم تقديمه خلال البرنامج، على أنه دكتور ”ليس دكتورا، بل إنه لا يحمل أي مؤهل دراسي وإن لديه سوابق قضائية“.

‏‎ولا تزال دوافع العولقي غير واضحة من وراء القصة، التي لا تزال تثير جدلا واسعا، عبر منصات التواصل الاجتماعي، في دولة الإمارات العربية المتحدة، في انتظار انتهاء التحقيق بشأنها.

‏‎وكان الإعلامي الإماراتي منذر المزكي الشامسي قد قال إن العولقي تواصل مع البرنامج الذي تقدمه قناة ”أبوظبي الرياضية“، التي كانت تبحث عن أصحاب قصص إنسانية، ليروي قصة مزعومة عن وفاة 5 أفراد من عائلته بالفيروس القاتل.

‏‎وأضاف المزكي وهو مقدم البرنامج أن العولقي، أكد أن القصة واقعية، وأحضر أطفالا لعبوا كل السيناريوهات، متابعا أنه بحث عن الشخص فوجد أنه شخص له حضوره في وسائل الإعلام المحلية والأخرى، فظن أنه شخصية اعتبارية لها مكانتها، وتم إجراء المقابلة معه، وتأثر الجميع بالقصة وتواصلت الجهات المعنية مع الأسرة لتقديم الرعاية للطفل وما يلزم لهم باعتبارهم أسرة تعرضت لفاجعة.

‏‎وأكد المزكي أنه بعد التحقيق تبين أن هذه القصة كانت من وحي خيال هذا الشخص، وأنه ضلل وسيلة إعلام رسمية لغاية في نفسه، وأنه بالغ في القصة ربما لحب الظهور أو لأمور أخرى، والآن الموضوع لدى الجهات المعنية.

‏‎ويقدم محمد سعيد العولقي نفسه عبر منصات التواصل الاجتماعي على أنه رجل أعمال إماراتي، وسفير للنيات الحسنة، وصاحب أكبر كتاب في العالم (هذا محمد)، وأنه حاصل على وسام ”ولدنبرغ“ لأكثر الشخصيات تأثيرا في العالم لعام 2013، وحاصل على جائزة الشيخ زايد آل نهيان العالمية لعام 2020. غير أن كل هذه المزاعم تبدو الآن محل تساؤل وشكوك كبيرة.