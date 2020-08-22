23 أغسطس

أكاديمي سعودي يحصل على وظائف وهمية بعد تجربة عمل غريبة (فيديو)

أكاديمي سعودي يحصل على وظائف وهمية...

حصل خريج ماجستير سعودي، على عروض وظائف وهمية بعد تجربة عمل فريدة خاضها في بيع الشاي على أحد الطرقات بهدف لفت الأنظار إليه، وانتهت بذلك الشكل غير المتوقع. وأصبح

المصدر: الرياض- إرم نيوز

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حصل خريج ماجستير سعودي، على عروض وظائف وهمية بعد تجربة عمل فريدة خاضها في بيع الشاي على أحد الطرقات بهدف لفت الأنظار إليه، وانتهت بذلك الشكل غير المتوقع.

وأصبح عبد اللطيف جرفان، حديث السعوديين في مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين بعدما ظهر في مقطع فيديو مرتدياً زي التخرج الجامعي الشهير، خلال بيعه الشاي على أحد الطرقات.

وكان الجرفان يستهدف من ظهوره ذاك فيما يبدو، لفت الأنظار لطلبه في الحصول على وظيفة تناسب تخصصه في تقنية المعلومات بدرجة ممتاز من إحدى الجامعات الأمريكية.

وبعد ظهور الجرفان ذاك، أعلن إبراهيم العسيري، وهو أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، عن تلقي الجرفان عرضيين وظيفيين سيختار بينهما بينما ينتظر تلقي المزيد من العروض.

لكن العسيري الذي يُنسب إليه تسليط الضوء على مواطنه الجرفان، عاد وكشف عن كون جميع عروض الوظائف التي تلقاها بائع الشاي الأكاديمي، كانت وهمية.

وقال العسيري في تغريدة قام بحذفها فيما بعد، بدا فيها غاضباً ”الرجاء من الأخوة اللي حابّين يفيدون عبداللطيف بوظيفة من أصحاب الشركات أو المناصب التواصل معي على الخاص، او رقم التنسيق الظاهر في البايو ، ماهو معقول كمية العرض للوظايف، ولا فيه اي أحد كان جادّ فعلياً غير انهم حابّين (يكسبون شو) لذلك جرى التنوية“.

وجاءت تغريدة العسيري التي كشفت أن بائع الشاي قد يبقى في مهنته تلك، على الرغم من إعلان بنك الرياض، عزمه التواصل مع الأكاديمي السعودي لتحديد مقابلة شخصية معه بهدف توظيفه، ما وضع البنك ضمن قائمة مقدمي الوظائف غير الجادين على حد وصف العسيري.

ورغم الاتهامات التي وجهها العسيري لجهات تبحث عن الشهرة والدعاية لنفسها من خلال تقديم عروض وظائف وهمية على حد قوله، فإن العسيري والجرفان، واجها كلاهما أيضاً اتهامات بإعداد قصة بيع الشاي بحيث تكون لافتة وتنتهي بالحصول على وظيفة.

إذ قال كثير من المغردين السعوديين، إن قصة بائع الشاي عبارة عن إعلان مدفوع الأجر للعسيري الذي أعد سيناريو للقصة بحيث تستقطب تعاطفاً ينتهي بتوظيف الجرفان.

ونفى العسيري تلك الاتهامات التي جاءت بعد تلقي مواطنه عبدالرحمن المطيري، قبل أكثر من أسبوع، اتهامات مماثلة حول قصة طفلين أصبحا من مشاهير المملكة وتلقيا عروض عمل ومساعدات مالية لافتة بعد ظهورهما يبيعان المشروبات الباردة والساخنة. ونفى المطيري بدوره تلك الاتهامات.

وتسلط النهاية التي بدا أن قصة الجرفان ستسلكها، الضوء على الانتقادات التي بات يتلقاها من يلجؤون لمواقع التواصل الاجتماعي بحثاً عن الوظائف أو المساعدات، فيما يوجد من يدافع عنهم، ويطالب الجهات الحكومية المسؤولة بتوفير فرص عمل للعاطلين كي لا يلجؤون لمواقع التواصل الاجتماعي بحثاً عنها.

وعلقت الكاتبة السعودية المعروفة، هالة القحطاني، على قصة بائع الشاي بالقول ”خريج الماجيستير الذي وقف لبيع الشاي بملابس التخرج، لمثالٍ حي على فشل الوزارات المعنية وعلى رأسها العمل التي لم تعدل من أنظمتها للحفاظ على ما استثمرته الدولة في برامج الابتعاث أو لوقف هدر الموارد البشرية التي تملك مهارات متخصصة ووضعها بقوة النظام في مكانها الصحيح“.