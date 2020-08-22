أكاديمي سعودي يحصل على وظائف وهمية بعد تجربة عمل غريبة (فيديو)

حصل خريج ماجستير سعودي، على عروض وظائف وهمية بعد تجربة عمل فريدة خاضها في بيع الشاي على أحد الطرقات بهدف لفت الأنظار إليه، وانتهت بذلك الشكل غير المتوقع.

وأصبح عبد اللطيف جرفان، حديث السعوديين في مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين بعدما ظهر في مقطع فيديو مرتدياً زي التخرج الجامعي الشهير، خلال بيعه الشاي على أحد الطرقات.

وكان الجرفان يستهدف من ظهوره ذاك فيما يبدو، لفت الأنظار لطلبه في الحصول على وظيفة تناسب تخصصه في تقنية المعلومات بدرجة ممتاز من إحدى الجامعات الأمريكية.

وبعد ظهور الجرفان ذاك، أعلن إبراهيم العسيري، وهو أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، عن تلقي الجرفان عرضيين وظيفيين سيختار بينهما بينما ينتظر تلقي المزيد من العروض.

أخر التحديثات ل #عبداللطيف_بايع_الشاي ابشركم جته وظيفتين يختار الانسب بينها (وما زال يطمح في الافضل ) 🙏🏻

و الان تواصلوا معنا قناة الاخبارية حابّين يستضيفونه في لقاء خاص ومباشر ماشاء الله ماشاء الله — إبراهيم العسيري (@alaseri100) August 20, 2020

لكن العسيري الذي يُنسب إليه تسليط الضوء على مواطنه الجرفان، عاد وكشف عن كون جميع عروض الوظائف التي تلقاها بائع الشاي الأكاديمي، كانت وهمية.

وقال العسيري في تغريدة قام بحذفها فيما بعد، بدا فيها غاضباً ”الرجاء من الأخوة اللي حابّين يفيدون عبداللطيف بوظيفة من أصحاب الشركات أو المناصب التواصل معي على الخاص، او رقم التنسيق الظاهر في البايو ، ماهو معقول كمية العرض للوظايف، ولا فيه اي أحد كان جادّ فعلياً غير انهم حابّين (يكسبون شو) لذلك جرى التنوية“.

وجاءت تغريدة العسيري التي كشفت أن بائع الشاي قد يبقى في مهنته تلك، على الرغم من إعلان بنك الرياض، عزمه التواصل مع الأكاديمي السعودي لتحديد مقابلة شخصية معه بهدف توظيفه، ما وضع البنك ضمن قائمة مقدمي الوظائف غير الجادين على حد وصف العسيري.

نفتخر بعزيمتك وإصرارك عبداللطيف 👏

في #بنك_الرياض لا يتوقف بحثنا عن شباب وشابات الوطن الطموحين 🇸🇦 سيتم التواصل معك لتنسيق موعد مقابلة شخصية، تمنياتنا لك بالتوفيق. https://t.co/dlULIaeNZD — بنك الرياض (@RiyadBank) August 21, 2020

ورغم الاتهامات التي وجهها العسيري لجهات تبحث عن الشهرة والدعاية لنفسها من خلال تقديم عروض وظائف وهمية على حد قوله، فإن العسيري والجرفان، واجها كلاهما أيضاً اتهامات بإعداد قصة بيع الشاي بحيث تكون لافتة وتنتهي بالحصول على وظيفة.

إذ قال كثير من المغردين السعوديين، إن قصة بائع الشاي عبارة عن إعلان مدفوع الأجر للعسيري الذي أعد سيناريو للقصة بحيث تستقطب تعاطفاً ينتهي بتوظيف الجرفان.

ونفى العسيري تلك الاتهامات التي جاءت بعد تلقي مواطنه عبدالرحمن المطيري، قبل أكثر من أسبوع، اتهامات مماثلة حول قصة طفلين أصبحا من مشاهير المملكة وتلقيا عروض عمل ومساعدات مالية لافتة بعد ظهورهما يبيعان المشروبات الباردة والساخنة. ونفى المطيري بدوره تلك الاتهامات.

رسالتي لك ولكل من ظنّ مثل ظنّك

يشهد الله ما اخذت اي مقابل على عبداللطيف

وانّ الله سخّرني له سبحانه

واقولك:

ولله ولله ايمانا مكررة

ثلاثة عن يمينٍ بعد ثانيها

لو ان في صخرة صمّا ململة

في البحر راسية ملسٍ نواصيها

رزقا لعبدٍ براهُ الله لانفلقت

حتى تؤدي اليه كل مافيها https://t.co/GhbYPyVsJ8 — إبراهيم العسيري (@alaseri100) August 22, 2020

وتسلط النهاية التي بدا أن قصة الجرفان ستسلكها، الضوء على الانتقادات التي بات يتلقاها من يلجؤون لمواقع التواصل الاجتماعي بحثاً عن الوظائف أو المساعدات، فيما يوجد من يدافع عنهم، ويطالب الجهات الحكومية المسؤولة بتوفير فرص عمل للعاطلين كي لا يلجؤون لمواقع التواصل الاجتماعي بحثاً عنها.

وعلقت الكاتبة السعودية المعروفة، هالة القحطاني، على قصة بائع الشاي بالقول ”خريج الماجيستير الذي وقف لبيع الشاي بملابس التخرج، لمثالٍ حي على فشل الوزارات المعنية وعلى رأسها العمل التي لم تعدل من أنظمتها للحفاظ على ما استثمرته الدولة في برامج الابتعاث أو لوقف هدر الموارد البشرية التي تملك مهارات متخصصة ووضعها بقوة النظام في مكانها الصحيح“.