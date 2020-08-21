22 أغسطس

لبنانيون يتعرون في الخبر.. مقطع متداول يثير غضب نشطاء سعوديين (فيديو)

لبنانيون يتعرون في الخبر.. مقطع متد...

تداول نشطاء سعوديون على نحو واسع، السبت، مقطع فيديو لحفل مختلط على أحد الشواطئ يرتدي المشاركون فيه ملابس البحر، قالوا إنه للبنانيين على أحد شواطئ الخبر. ووصف

المصدر: فريق التحرير

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تداول نشطاء سعوديون على نحو واسع، السبت، مقطع فيديو لحفل مختلط على أحد الشواطئ يرتدي المشاركون فيه ملابس البحر، قالوا إنه للبنانيين على أحد شواطئ الخبر.

ووصف ناشطون المشهد بـ“التعري الفاضح“ ودشنوا هاشتاغ بعنوان ”لبنانيون يتعرون في الخبر“.

ويظهر الفيديو الذي لم يتسن لـ“إرم نيوز“ التأكد من وقت التقاطه أو مكانه أو هوية المشاركين فيه، مجموعة من النساء والرجال بثياب البحر، كما يرفع بعضهم العلم اللبناني، وهو ما دعا نشطاء للقول بأنهم من الجالية اللبنانية في السعودية.

ولاقى المقطع رفض كثير من النشطاء، إن كان بسبب التوقيت الذي يأتي في ظل إجراءات احترازية لمنع تفشي وباء كورونا، أو إن كان بسبب اللباس الذي وصفوه بـ“الفاضح“.

وأبدى حساب باسم خالد بن عبدالعزيز استهجانه من المقطع قائلا ”يا ساتر تشوفون الي أشوفه؟“

وطالب حساب باسم ليلى بشكل غير مباشر بمعاقبة المشاركين بالحفل لردع تكرار مثل هذا الفعل قائلة ”من أمن العقوبة أساء الأدب والسلوك“.

ونشرت صحيفة سبق السعودية المقطع معلقة عليه ”فيديو متداول لمجموعة من النساء والرجال من أحد الجنسيات العربية يخالفون قيم المجتمع وانظمة الذوق العام بإحدى الشواطئ ، ومغردون يطالبون بالقبض عليهم .

ووصف حساب باسم سعد شيبان الغامدي، المقطع المتداول بـ“الانحلال الخلقي والاختلاط والتعري“ مشيرا إلى أن المقطع تم تصويره في كورنيش الخبر .

 

بينما رأى حساب باسم بلقيس، المقطع بأنه يمثل تحديا لقيم المجتمع قائلة ”هذا تحدي ليس تعري تحدي القيم تحدي المجتمع عدم احترام للقوانين وتعدي الذوق العام وإساءة للسياحة“.

ورغم انتشار المقطع بشكل واسع وسط ردود أفعال سعودية كانت في أغلبها مستهجنة ورافضة، إلا أن نشطاء شككوا في تاريخ التقاط الفيديو وحتى في مكان الحفل، بينما لم يصدر بعد تصريح رسمي بشأن الحفل.