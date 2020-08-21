لبنانيون يتعرون في الخبر.. مقطع متداول يثير غضب نشطاء سعوديين (فيديو)

تداول نشطاء سعوديون على نحو واسع، السبت، مقطع فيديو لحفل مختلط على أحد الشواطئ يرتدي المشاركون فيه ملابس البحر، قالوا إنه للبنانيين على أحد شواطئ الخبر.

ووصف ناشطون المشهد بـ“التعري الفاضح“ ودشنوا هاشتاغ بعنوان ”لبنانيون يتعرون في الخبر“.

ويظهر الفيديو الذي لم يتسن لـ“إرم نيوز“ التأكد من وقت التقاطه أو مكانه أو هوية المشاركين فيه، مجموعة من النساء والرجال بثياب البحر، كما يرفع بعضهم العلم اللبناني، وهو ما دعا نشطاء للقول بأنهم من الجالية اللبنانية في السعودية.

ولاقى المقطع رفض كثير من النشطاء، إن كان بسبب التوقيت الذي يأتي في ظل إجراءات احترازية لمنع تفشي وباء كورونا، أو إن كان بسبب اللباس الذي وصفوه بـ“الفاضح“.

وأبدى حساب باسم خالد بن عبدالعزيز استهجانه من المقطع قائلا ”يا ساتر تشوفون الي أشوفه؟“

ياساتر ياساتر ياساتر تشوفون اللي اشوفه ؟😫 #لبنانيين_يتعرون_في_الخبر pic.twitter.com/Q6v9ETQ4Z0 — خالد بن عبدالعزيز ، متعافي Covid-19 😷 (@A79801) August 21, 2020

وطالب حساب باسم ليلى بشكل غير مباشر بمعاقبة المشاركين بالحفل لردع تكرار مثل هذا الفعل قائلة ”من أمن العقوبة أساء الأدب والسلوك“.

#لبنانيين_يتعرون_في_الخبر من أمن العقوبة أساء الأدب والسلوك وقلّ حياه وسقطت أخلاقه pic.twitter.com/m5bItBHzo3 — ليلى (@layl_a_007) August 21, 2020

ونشرت صحيفة سبق السعودية المقطع معلقة عليه ”فيديو متداول لمجموعة من النساء والرجال من أحد الجنسيات العربية يخالفون قيم المجتمع وانظمة الذوق العام بإحدى الشواطئ ، ومغردون يطالبون بالقبض عليهم .

🔴 فيديو متداول : لمجموعة من النساء والرجال من أحد الجنسيات العربية يخالفون قيم المجتمع وانظمة الذوق العام بإحدى الشواطئ ، ومغردون يطالبون بالقبض عليهم .

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.#لبنانيين_يتعرون_في_الخبر pic.twitter.com/N6cb7FILbM — صـ ـحـ ـيـ ـفـ ـة سبق المملكة (@sabqqorg) August 21, 2020

ووصف حساب باسم سعد شيبان الغامدي، المقطع المتداول بـ“الانحلال الخلقي والاختلاط والتعري“ مشيرا إلى أن المقطع تم تصويره في كورنيش الخبر .

انحلال اخلاقي واختلاط وتعري على الكورنيش بالخبر من قبل لبنانيين !!!

هذي الجاليه ستحول مجتمعنا الى مجتمع شبيه بهم لو تمادوا اكثر ولم يحاسبوا

هذا المنظر لم نراه من قبل بالسعودية ونراه الان بسبب انتشار اللبنانيين وتسهيل اوضاعهم#لبنانيين_يتعرون_في_الخبر pic.twitter.com/5tYuhnKAx0 — ســعــد شــيــبــان الــغــامــدي MBS (@saudi_5G) August 21, 2020

بينما رأى حساب باسم بلقيس، المقطع بأنه يمثل تحديا لقيم المجتمع قائلة ”هذا تحدي ليس تعري تحدي القيم تحدي المجتمع عدم احترام للقوانين وتعدي الذوق العام وإساءة للسياحة“.

#لبنانيين_يتعرون_في_الخبر

هذا تحدي ليس تعري

تحدي القيم تحدي المجتمع

عدم احترام للقوانين

وتعدي الذوق العام

وإساءة للسياحة — بلقيس (@balqees_ksa1) August 21, 2020

ورغم انتشار المقطع بشكل واسع وسط ردود أفعال سعودية كانت في أغلبها مستهجنة ورافضة، إلا أن نشطاء شككوا في تاريخ التقاط الفيديو وحتى في مكان الحفل، بينما لم يصدر بعد تصريح رسمي بشأن الحفل.