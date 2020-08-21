استقالة وزير إيرلندي بسبب حفل عشاء

قدم وزير الزراعة الايرلندي ”دارا كاليري“ استقالته يوم الجمعة 21 أغسطس ، بعد اتهامه مع مجموعة من المسؤولين الكبار بحضور حفل عشاء تجاوز 80 شخصا ، مما يخالف قواعد الحد من انتشار فيروس كورونا،حيث حددت ايرلندا عدد الأشخاص المسموح لهم بالاجتماع في مكان داخلي في 6 أشخاص.

وتسببت الواقعة التي فضحتها الصحيفة المحلية ”آيريش تايمز“ في أزمة سياسية بالبلاد ، حيث استقال أيضا السيناتور ”جيري باتيمير“ ، وتطالب الصحيفة باستقالة الباقين ، وهم من كبار المسؤولين.

فمن بين الذين حضروا حفل العشاء ليلة الأربعاء 19 أغسطس بنادي الغولف التابع للبرلمان ،المفوض الأوروبي في التجارة ”فيل هوغان“ ، والقاضي بالمحكمة العليا ”سيموس وولف“ ، و6 من أعضاء مجلس النواب الذين قدم واحد منهم فقط استقالته.

وأشارت الصحيفة أنه خلال العشاء الذي سمي بـ“غولف غيت“ (فضيحة الغولف) ،انقسم الحاضرون إلى مجموعتين كل واحدة منها في قاعة ، كما تفرقوا في كل قاعة على موائد مختلفة ، إلا أن كل مائدة ضمت 10 أشخاص.

واعتبرت الصحيفة الأمر ضربة حقيقية للحكومة ولشرعيتها، في ظل تصاعد عدد الإصابات بوباء كوفيد19 ،فكتبت ”لقد تمت خيانة ثقة المواطنين بشكل كبير بل وتدميرها بعد الكشف عن الواقعة، لأنها تعكس رغبة في التحايل على القواعد أو حتى تجاهلها تمامًا“.

من جهتها أعلنت الشرطة الإيرلندية أنها ستقوم بالتحقيق فيما يخص حفل العشاء ،حيث ”تمت ربما مخالفة “ القواعد الخاصة بالحد من انتشار كوفيد19.