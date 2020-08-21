21 أغسطس

صخب سباقات الإبل يعود للسعودية رغم كورونا (صور وفيديو)

صخب سباقات الإبل يعود للسعودية رغم...

عادت سباقات الإبل في السعودية، أحد أقدم وأشهر أماكن انتشار الجمال في العالم، إلى الظهور مجدداً في زمن فيروس كورونا الذي تسبب بإلغاء وتأجيل كثير من الفعاليات،

المصدر: إرم نيوز

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عادت سباقات الإبل في السعودية، أحد أقدم وأشهر أماكن انتشار الجمال في العالم، إلى الظهور مجدداً في زمن فيروس كورونا الذي تسبب بإلغاء وتأجيل كثير من الفعاليات، وسط حماس لافت من الملاك الطامحين للفوز بجوائز مالية قيمة تمنحها المملكة للفائزين.

وشهدت ستة ميادين مخصصة لسباقات الإبل في ست مدن، هي (الطائف، تبوك، الرياض، نجران، حائل، ينبع)، يوم الخميس، سباقات بين ملاك المفاريد، وهي الجمال التي يتراوح عمرها بين عام وعامين على أبعد تقدير.

وينظم الاتحاد السعودي للهجن، يومي الخميس والجمعة، منافسات ”سباق المفاريد 2020“ بجوائز تبلغ نصف مليون ريال، من خلال 340 شوط سباق بين المفاريد المتنافسة، بواقع 170 شوطًا لكل يوم، بالإضافة إلى جائزتين ماليتين ودرع لأفضل توقيت عن كل ميدان، لفئتي المفاريد بكار وتعني (إناث) والمفاريد قعدان وتعني (ذكور).

وأظهرت صور ومقاطع فيديو من ميادين السباقات، ملاك المفاريد بسياراتهم، وهم يسيرون بجانب مضمار السباق لمتابعة مفاريدهم خلال السباقات الحامية.

ويفرض منظمو السباق، إجراءات احترازية خاصة بفيروس كورونا، وبينها ارتداء الكمامة والتباعد ومنع المصافحة على جميع المشاركين في المنافسات التي تشكل حافزاً لملاك الإبل للاستمرار في اقتناء حيوان الصحراء مع مواصلة المملكة الاهتمام الرسمي به ودعم ملاكه.

ومن المقرر أن يقام سباق المفاريد كل عام بعد انطلاق النسخة الأولى يوم الخميس، ليضاف لمسابقات وفعاليات أخرى خاصة بالإبل، تنظمها المملكة سنوياً، وأشهرها مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، والذي يحظى باهتمام دولي وتعد جوائزه المليونية الأغلى بين جميع المسابقات.

ويُطلق اسم ”الهجن“ على الإبل المخصصة للسباقات، والتي تتسم بسرعتها، فيما يتنافس الملاك أيضاً بجمال إبلهم، وهو ما يعرف بمسابقات ”المزايين“ التي تعتمد على لون الإبل وشكل وجهها.

وتعد الإبل الحيوان الأكثر مكانة لدى السعوديين، إذ يفوق عددها المليون رأس، ويبلغ سعر البعض منها ملايين الريالات في مسابقات المزايين، فيما تولي المملكة اهتماما رسميا متزايدا بتربية تلك الحيوانات، من خلال ترقيمها والإشراف عليها.

وافتتحت السعودية نادي الإبل في العام 2017، للإشراف على خططها في الاهتمام بحيوان الصحراء ذي المكانة الكبيرة في نفوس السعوديين وماضي بلادهم.