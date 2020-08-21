صخب سباقات الإبل يعود للسعودية رغم كورونا (صور وفيديو)

عادت سباقات الإبل في السعودية، أحد أقدم وأشهر أماكن انتشار الجمال في العالم، إلى الظهور مجدداً في زمن فيروس كورونا الذي تسبب بإلغاء وتأجيل كثير من الفعاليات، وسط حماس لافت من الملاك الطامحين للفوز بجوائز مالية قيمة تمنحها المملكة للفائزين.

وشهدت ستة ميادين مخصصة لسباقات الإبل في ست مدن، هي (الطائف، تبوك، الرياض، نجران، حائل، ينبع)، يوم الخميس، سباقات بين ملاك المفاريد، وهي الجمال التي يتراوح عمرها بين عام وعامين على أبعد تقدير.

الشوط الرئيسي للبكار الفارسه لـ عوض بن علي المري #سباق_المفاريد_2020 #ميدان_السيح pic.twitter.com/SZ9kTKCOeq — ميدان السيح للهجن (@Medan_Alseeh) August 20, 2020

وينظم الاتحاد السعودي للهجن، يومي الخميس والجمعة، منافسات ”سباق المفاريد 2020“ بجوائز تبلغ نصف مليون ريال، من خلال 340 شوط سباق بين المفاريد المتنافسة، بواقع 170 شوطًا لكل يوم، بالإضافة إلى جائزتين ماليتين ودرع لأفضل توقيت عن كل ميدان، لفئتي المفاريد بكار وتعني (إناث) والمفاريد قعدان وتعني (ذكور).

الشوط الاول الرئيسي للبكار على ارضية ميدان نجران #مهرجان_سن_المفاريد2020م pic.twitter.com/d3ER15hWVQ — ميدان نجران للهجن (@Medan_Najran) August 20, 2020

وأظهرت صور ومقاطع فيديو من ميادين السباقات، ملاك المفاريد بسياراتهم، وهم يسيرون بجانب مضمار السباق لمتابعة مفاريدهم خلال السباقات الحامية.

سباق المفاريد 2020م السنوي في نسخته الاولى . أول أيام المهرجان على أرضية ميدان نجران . pic.twitter.com/nqA3XArs1s — ميدان نجران للهجن (@Medan_Najran) August 20, 2020

ويفرض منظمو السباق، إجراءات احترازية خاصة بفيروس كورونا، وبينها ارتداء الكمامة والتباعد ومنع المصافحة على جميع المشاركين في المنافسات التي تشكل حافزاً لملاك الإبل للاستمرار في اقتناء حيوان الصحراء مع مواصلة المملكة الاهتمام الرسمي به ودعم ملاكه.

📸: جانب من #سباق_المفاريد2020 الذي أقيم على ميدان الطائف للهجن .. pic.twitter.com/EXcFla4RRe — الاتحاد السعودي للهجن (@scrfSA) August 20, 2020

ومن المقرر أن يقام سباق المفاريد كل عام بعد انطلاق النسخة الأولى يوم الخميس، ليضاف لمسابقات وفعاليات أخرى خاصة بالإبل، تنظمها المملكة سنوياً، وأشهرها مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، والذي يحظى باهتمام دولي وتعد جوائزه المليونية الأغلى بين جميع المسابقات.

📸: جانب من انطلاقة أشواط اليوم الأول من #سباق_المفاريد2020 على ميدان الرياض .. pic.twitter.com/M3GVHoLELn — الاتحاد السعودي للهجن (@scrfSA) August 20, 2020

ويُطلق اسم ”الهجن“ على الإبل المخصصة للسباقات، والتي تتسم بسرعتها، فيما يتنافس الملاك أيضاً بجمال إبلهم، وهو ما يعرف بمسابقات ”المزايين“ التي تعتمد على لون الإبل وشكل وجهها.

وتعد الإبل الحيوان الأكثر مكانة لدى السعوديين، إذ يفوق عددها المليون رأس، ويبلغ سعر البعض منها ملايين الريالات في مسابقات المزايين، فيما تولي المملكة اهتماما رسميا متزايدا بتربية تلك الحيوانات، من خلال ترقيمها والإشراف عليها.

وافتتحت السعودية نادي الإبل في العام 2017، للإشراف على خططها في الاهتمام بحيوان الصحراء ذي المكانة الكبيرة في نفوس السعوديين وماضي بلادهم.