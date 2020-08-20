اختطاف لبناني من منتجع سياحي وقتله في ظروف غامضة

عثرت الأجهزة الأمنية في لبنان، اليوم الخميس، على جثة شخص لبناني، ملقاة قبالة شاطئ البحر، بالقرب من منطقة ”محلة المعاملتين“، الواقعة في محافظة جبل لبنان.

ووجدت قوات الأمن محفظة الضحية وكانت فارغة، حيث أظهرت التحقيقات، أنه كان يستخدمها بشكل دائم لوضع الأموال والمستندات داخلها.

وذكرت صحيفة ”يا صور“ اللبنانية، أن فحص الطب الشرعي للجثة، أظهر أنه تعرض للضرب في مناطق: ”الرأس وجانبي البطن والكتف الأيسر“، حيث نجم عنها كدمات.

بدورها، كشفت زوجة القتيل خلال التحقيقات، أن زوجها كان قد دخل منتجعًا سياحيًا في المنطقة، وبعد 10 دقائق خرج ثم اختفت آثاره، رغم أن مركبته كانت متوقفة في الموقف الخاص بالمنتجع.

ورصدت كاميرات المراقبة المتواجدة في المكان، تحركات القتيل قبل مفارقته الحياة، في ظروف غامضة، والتي أكدت صحة رواية زوجته.