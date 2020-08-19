بعد جدل واسع.. القبض على الفتاة المصرية "الراقصة في الهواء"

ألقت الشرطة المصرية القبض على الفتاة التي ظهرت في مقطع فيديو تؤدي وصلة رقص غريبة وهي معلقة في الهواء من شعرها وتحلق فوق رؤوس المدعوين في حفل زفاف.

وتمكنت الشرطة المصرية من تحديد هوية الفتاة وتبين أنها تعمل بالفرقة الاستعراضية الخاصة بجدها لوالدتها المقيم بمحافظة الدقهلية شمال شرق البلاد، وعمرها 19 عامًا.

وقالت الفتاة في التحقيقات، إنها مدربة على تلك الاستعراضات وتقوم بممارستها منذ سنوات، كما قال جدها إنها تعمل معه منذ عدة سنوات وأنها معتادة على القيام بتلك الاستعراضات في الأفراح.

وتبين أنهما لا يحملان تراخيص أو تصاريح من الجهات المختصة لمزاولة تلك المهنة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وكانت الفتاة أشعلت حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب حركاتها التي بدت غريبة وغير معتادة، وتباينت ردود الأفعال تجاه ذلك، ففي الوقت الذي رفض فيه أغلب النشطاء هذه الحركات أو الاستعراضات لخطورتها على الفتاة والحضور، رأى فريق آخر أنها ”نوع جديد ومميز“.