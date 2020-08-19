العثور على طفل سوداني ميتا على شاطئ شمال فرنسا

قالت مارلين شيابا وزيرة المساواة بين الجنسين في فرنسا اليوم الأربعاء، إنه تم العثور على سوداني عمره 16 عاما ميتا على شاطئ في مدينة سونجات بشمال فرنسا.

وأوضحت شيابا على تويتر، أن الفتى كان قد اختفى في البحر الليلة الماضية.

ولم يتسن الوصول للشرطة المحلية لتدلي بمزيد من التفاصيل بخصوص ملابسات الوفاة.

وقالت شيابا: ”هذه الفاجعة التي لا تحتمل تحشد جهودنا أكثر مع (وزير الداخلية) جيرالد دارمانين ضد المهربين“.

وقالت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل على تويتر أيضا: ”هذا الحادث المروع بمثابة تذكير وحشي بالعصابات الإجرامية البغيضة ومهربي البشر الذين يستغلون الضعفاء“.

وقالت بريطانيا وفرنسا الأسبوع الماضي، إن البلدين سيعملان ”على قدم وساق“ لوضع اللمسات الأخيرة لخطة جديدة من أجل إغلاق طريق المهاجرين عبر القنال.

ويتم إلقاء القبض على المئات، بمن فيهم بعض الأطفال، وهم يعبرون إلى جنوب إنجلترا من مخيمات مؤقتة في شمال فرنسا بعد إبحار كثيرين منهم بزوارق مطاطية مكتظة في واحد من أكثر طرق الملاحة ازدحاما في العالم.