بعيد ميلاده.. هكذا رد الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد على خطأ في احتساب سنه

تحول عيد ميلاد الأمير السعودي المعروف، عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود، إلى مناسبة صاخبة في موقع تويتر، يوم الثلاثاء، بعدما أخطأ حساب إخباري في احتساب سن الأمير بفارق 23 عاماً، محولاً إياه لرجل مسن.

وبحلول يوم الثلاثاء، أتم بن مساعد الذي يحظى بشهرة في بلاده، بوصفه شاعراً بارزاً وشغل سابقاً رئاسة نادي الهلال السعودي لكرة القدم، سن الـ 53 عاماً، لكن الأمير المحافظ لا يحتفل بهكذا مناسبة في العادة، شأن كثير من السعوديين.

غير أن شهرة بن مساعد، ومتابعيه الكثر في موقع تويتر، والذين يقارب عددهم 8 ملايين، جلبت له الكثير من التهاني، ما دفع أحد الحسابات الإخبارية لنشر تغريدة عن المناسبة، مرتكباً خطأ في احتساب سن الأمير الذي فوجئ بسنه المزعوم.

وقال القائمون على الحساب، إن مساعد احتفل بعيد ميلاده الـ 75، قبل أن يرد الأمير مصححاً ”الخامس والسبعين بدري ياجماعة لسة“.

الخامس والسبعين بدري ياجماعة لسة .. 😂 https://t.co/gNeqdSSOAU — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز (@abdulrahman) August 18, 2020

وجلبت تلك التغريدة، مزيداً من المعلقين على عيد ميلاده، لتحول المناسبة إلى حدث صاخب بالردود الطريفة بجانب عبارات الود والتمنيات الطيبة التي تلقاها بن مساعد من نخب ثقافية تضم كتاباً وإعلاميين وشعراء ومشاهير ونجوم كرة قدم وفن، بجانب أفراد من عائلته.

وقال المفكر السعودي، عبدالله الغذامي ”أحبوك فارتبكت أرقامهم ….لا تلم محبا ارتبك وتعطلت لغته“.

أحبوك فارتبكت أرقامهم ….لا تلم محبا ارتبك وتعطلت لغته — عبدالله الغذامي (@ghathami) August 18, 2020

واستخدم الكاتب رجا ساير المطيري، مصطلح ”جدّي“ في تعليقه على الخطأ في عمر بن مساعد، في إشارة طريفة لسنه الكبير المزعوم، وقال ”العمر كله جدّي ابو فيصل“.

العمر كله جدّي ابو فيصل :) — رجا ساير المطيري (@Rjasair) August 18, 2020

وكتب الشاعر السعودي، فهد عافت، في تعليق على عيد ميلاد صديقه ”اعذر اللي يشوفونك كبير لأنك كبير بالفعل قيمة وقامة، اختلط عليهم الأمر بين القَدْر والعمر فما أنصفوك في أي منهما! كل عام وانت الخير وكل عام وانت بألف خير وصحة وسلامة ونجاح وصلاح وفلاح وأمن وسعادة وتألّق“.

اعذر اللي يشوفونك كبير لأنك كبير بالفعل قيمة وقامة، اختلط عليهم الأمر بين القَدْر والعمر فما أنصفوك في أي منهما!

كل عام وانت الخير وكل عام وانت بألف خير وصحة وسلامة ونجاح وصلاح وفلاح وأمن وسعادة وتألّق — فهد عافت🇸🇦 (@fahadaafet1) August 18, 2020

وعلق الكاتب بسام فتيني على التفاعل الكبير مع المناسبة بتغريدة طريفة، قال فيها ”ماشاء الله البلالين ما وقفت في صفحتك“، قبل أن يرد بن مساعد ”ترا ياغالي اذا حطيت تاريخ ميلادك في تويتر وجا هذا اليوم يحطون لك بلالين ماهو عشان تويتر ولد خالتي“.

ترا ياغالي اذا حطيت تاريخ ميلادك في تويتر وجا هذا اليوم يحطون لك بلالين ماهو عشان تويتر ولد خالتي🙏🙏❤️😃 https://t.co/1WcRbeqiBT — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز (@abdulrahman) August 18, 2020

وحضرت نورة والجوهرة، بين المهنئين بعيد ميلاد والدهما، كما حضر مهاجم الهلال، الفرنسي بافيتيمبي غوميز، وكثير من النجوم والمشاهير الآخرين.

يا قلب ابوك https://t.co/iEQtu4NXC1 — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز (@abdulrahman) August 17, 2020

يا عيون ابوك https://t.co/sAc3gv7Yke — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز (@abdulrahman) August 17, 2020

شكرًا جزيلًا يا صديقي .. ودمت مصدرًا هائلًا للسعادة🙏❤️ https://t.co/YqZlK5iq0J — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز (@abdulrahman) August 18, 2020

وأمام سيل من المهنئين، عكست تغريداتهم، شهرة وشعبية بن مساعد، رد الأمير في تغريدة موجهة للجميع قائلاً ”شكرًا لكل من تكرم بتهنئة أو تمنيات طيبة لي وذكرني بأنني لازلت في ريعان الشباب، بودي أن أرد على كل باسمه ولكن كرمكم لا يجارى.. شكرًا لجميع الأحبة لا حرمني الله محبتكم وفضلكم وشكرًا لبعض الكارهين أيضًا على عباراتهم التي أتفهم أسبابها“.