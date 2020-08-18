مات ساجدا.. وافاه الأجل وهو يؤدي الصلاة على جانب الطريق (فيديو)

تداول نشطاء مصريون مقطع فيديو الإثنين، يُظهر رجلًا توفى على جانب أحد الطرق، في وضع السجود.

وانتشر الفيديو الذي التقطه أحد المارة، بشكل واسع، حيث ظهر شخصان وهما يعثران على الرجل المتوفي، بجانب أحد الطرق في منطقة شبرا الخيمة، حسب متداولي الواقعة.

وتقول الرواية المتداولة بين المتابعين، إن الرجل اتجه إلى جانب الطريق لأداء الصلاة بعد سماعه الأذان، ليتوفى وهو في وضع السجود، وكان بجواره الحذاء الخاص به.

وبدا في المقطع، أن الشخصين اللذين عثرا على الرجل المتوفي، هما مسعفان وصلا مع سيارة الإسعاف لنقل الجثة، حيث ظلا يفتشان في ملابسه لكي يعثرا على أي أوراق تدل على شخصيته.

ووصل رجال الشرطة إلى مكان وفاة الرجل، للكشف عن ملابسات الواقعة والتأكد من أن الوفاة جاءت طبيعية وعدم تعرضه لأي اعتداء أو محاولة سرقة.

وتسبب الفيديو في تأثر قطاع عريض من النشطاء بسبب وفاة الرجل بهذه الطريقة.