السعودية تحقق في حادثة "بائعة الشاي" (فيديو)‎

فتحت السعودية تحقيقاً في حادثة مصادرة عربة سيدة تبيع الشاي على أحد الطرقات في مدينة الرياض، بعدما ظهرت في مقطع فيديو باكيةً من مصادرة عربتها وسط تعاطف واسع معها.

وقالت أمانة منطقة الرياض، إن أمينها فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف، وجه بالتواصل مع المواطنة التي تم مصادرة عربتها لمعرفة تفاصيل الواقعة وفتح تحقيق عاجل حولها.

وأضافت الأمانة عبر تويتر، أن بن عياف وجه أيضاً باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق من يثبت تجاوزه على البائعة المتجولة.

وظهرت السيدة في مقطع فيديو، مرتديةً زياً سعودياً، لتشرح ما جرى بينها وبين موظفين الأمانة فيما يبدو، قبل أن تنهار باكيةً عند ذكرها أن عربتها ومعدات العمل الخاصة بها، تعرضت للتكسير.

امين منطقة الرياض يوجه بالتواصل مع المواطنه التي تم مصادره عربتها والتحقيق بالواقعه@BinAyyafFaisal

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. pic.twitter.com/f69CAH2HB9 — مـقـرن العنزي (@Mugrn_Abu_Nayef) August 17, 2020

وينتشر بائعو الشاي، وقسم منهم نساء، على الطرقات في المملكة، حيث يقبل عابرو تلك الطرق بسياراتهم، على شراء مشروبات باردة وساخنة منهم، في تقليد شائع لدى السكان.