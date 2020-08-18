معلقة من شعرها.. مصرية تقدم وصلة رقص "في الهواء" بحفل شعبي (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لفتاة مصرية معلقة من شعرها وتؤدي وصلة رقص في حفل شعبي بإحدي المناطق العشوائية.

وأذهلت الفتاة الحاضرين بسبب ما تؤديه من حركات غريبة وغير معتادة، حيث كانت مربوطة من شعرها في السقف وتحلق فوق رؤوسهم.

وبدت الفتاة كأنها دمية يتم تحريكها فوق الحاضرين وكأنها تطير في الهواء، إلا أنه لم يحدد مقطع الفيديو المكان الذي نُظم فيه هذا الحفل.

وانتشر الفيديو على نطاق واسع على ”يوتيوب“، وأبدى البعض دهشتهم من المقطع المتداول وذهب فريق لرفض هذه الحركات لخطورتها على الفتاة والحضور، وفريق آخر رآها نوعا جديدا ومميزا.

من جهته قال صبري عثمان المنسق العام لخط نجدة الطفل، إن هذه الفتاة طفلة وتعمل في فرقة شعبية، وما قامت به عبارة عن فقرة تقدم في الأفراح والمناسبات.

وأوضح في تصريحات متلفزة، إن الفرقة تقدم فقرات رقص وغناء وتقوم بربط الفتاة من شعرها وتقوم بالرقص في الهواء، منتقداً هذا التصرف ووصفه بالجريمة التي يعاقب عليها القانون.