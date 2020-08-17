مريض كورونا أمريكي يتزوج خطيبته داخل المستشفى (فيديو)

تزوج رجل أمريكي مصاب بفيروس كورونا المستجد من خطيبته داخل المستشفى، أثناء خضوعه للعلاج من الفيروس القاتل.

ونشرت صحيفة ”إنديان اكسبريس“ صورا ومقطع فيديو يوثق لحظة احتفال كارلوس مونيز، وهو مريض بفيروس كورونا المستجد، ويقبع داخل مستشفى ميثوديست في مدينة سان أنطونيو، بولاية تكساس، بزواجه من خطيبته غريس ليمان.

وذكر موقع KSAT.com أن كارلوس أصيب بالفيروس التاجي المستجد ودخل المستشفى في منتصف تموز/يوليو الفائت، وبعد فترة وجيزة تدهورت صحته وتم إيداعه إحدى غرف العناية المركزة لإنقاذ حياته.

وصرح العاملون بالمستشفى أنه على الرغم من وضع كارلوس على جهاز لإنقاذ حياته يتم استخدامه مع المرضى الذين يعانون من مضاعفات في القلب والرئة، إلا أنهم قد اتخذوا قرارهم بالوقوف بجانبه هو وخطيبته ومساعدتهما على إتمام الزواج وبالفعل تزوج الثنائي في 11 آب/أغسطس الجاري.

وأظهرت لقطات الفيديو استلقاء كارلوس على سريره وهو يرتدي بدلة رسمية سوداء في الوقت الذي كانت تدخل غريس وهي مرتدية فستان زفافها الأبيض عبر ممرات المستشفى، ممسكة بباقة ورود وعلى الجانبين يصطف طاقم العاملين والأفراد المقربون من أسرتها.

وظهرت العروس وهي تقف بجانب سرير زوجها المستقبلي، وكلاهما يرتديان أقنعة الوجه الواقية تبكي وتشكر الجميع على مساعدتهما في إتمام مراسم زفافهما.

ويظهر الفيديو وقوف القس بجانب سرير كارلوس، حيث وقفت بجانبه غريس وهي ممسكة بيده وبعد انتهاء مراسم الزفاف وقف أفراد أسرتيهما والعاملون بالمستشفى لالتقاط الصور مع الزوجين.

وأفادت الصحيفة أن كارلوس خضع لاحقا لاختبار فحص فيروس كورونا مرة أخرى، وجاء التحليل سلبيا معلنا شفاءه بعد مرور أكثر من شهر على وجوده داخل المستشفى ولكنه على الرغم من ذلك مازال موصولا بجهاز لمساعدته على التعافي، ولمساعدة القلب والرئة على إتمام وظيفتيهما الطبيعية.

وفي وقت سابق من هذا العام تزوج مريض بريطاني بفيروس كورونا المستجد من خطيبته منذ 15 عاما، بعد تدهور صحته وتأكيد الأطباء بأن لديه ساعات معدودة ويفارق الحياة، وبالفعل تزوجا وفارق الزوج الحياة بعد ساعات قليلة من زواجه داخل المستشفى، وصرحت الزوجة أنه لطالما حدث تأجيل لزواجهما لعدة أسباب مثل ضعف القدرة المالية.