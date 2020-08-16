مراسل قناة إسرائيلية يتعرض للإغماء أثناء بث مباشر من دبي (فيديو)

تعرض مراسل القناة 13 الإسرائيلية للإغماء خلال البث المباشر من دبي يوم الأحد.

وكان مراسل القناة الإسرائيلية العامة، دورون هيرمان، يجري مداخلة تلفزيونية مع المحطة لبث تقرير إخباري من دبي، ولكنه بعد ثوان معدودة تعرض للإغماء.

דורון הרמן, כתב חדשות 13 התעלף כששידר בשידור חי מדובאי pic.twitter.com/INUpY7InpI — אנרכיסט ⁦👽🏳️‍🌈🏴⁩🐾 (@MatzorAlBalfur) August 16, 2020

وفي وقت لاحق، أكدت صحيفة ”إسرائيل اليوم“ إن المراسل هيرمان قد تعافى بعد نوبة الإغماء وعاد إلى العمل، بحسب ما أوردته شبكة ”سي ان ان“.

ومساء الأحد، نشر المراسل الإسرائيلي، هيرمان، مقطع فيديو له على تويتر، مؤكدا فيه أنه بصحة جيدة الآن.

وأرجع هيرمان، سبب إصابته بالإغماء لارتفاع درجة الحرارة قائلا إنها وصلت لـ50 مئوية، مضيفا أنه كان هناك ”خلل بسيط في البث لكن كل شيء على ما يرام فلا داع للقلق.. غدا يوم عمل جديد سأنام جيدا“.