مستشار ملك البحرين يعلق على تحطيم امرأة تماثيل هندوسية بالمنامة

بعد انتشار مقطع مصور لسيدة قيل إنها "بحرينية" قامت بتحطيم تماثيل "بوذية" في أحد المحال التجارية.. شرطة #المنامة تستدعي السيدة للنيابة العامة بتهمة "التعدي علناً على إحدى الملل وتحقير شعائرها "