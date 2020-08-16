16 أغسطس

مستشار ملك البحرين يعلق على تحطيم امرأة تماثيل هندوسية بالمنامة

مستشار ملك البحرين يعلق على تحطيم ا...

قال مستشار ملك البحرين للشؤون الدبلوماسية، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، إن "تكسير الرموز الدينية ليس من طبع أهل البحرين، وهي جريمة تنم عن كراهية دخيلة ومرفوضة،

المصدر: فريق التحرير

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قال مستشار ملك البحرين للشؤون الدبلوماسية، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، إن ”تكسير الرموز الدينية ليس من طبع أهل البحرين، وهي جريمة تنم عن كراهية دخيلة ومرفوضة، فهنا تعاقبت وتعايشت كل الأديان والطوائف والشعوب، ومن قام بها غريب ليس منا“.

جاء ذلك في تعليق منه عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي، ”تويتر“، على حادثة تكسير تماثيل هندوسية من قبل سيدة بمنطقة الجفير في المنامة.

وظهرت امرأة في مقطع فيديو وهي تقوم بتحطيم وإتلاف مجسمات لثماثيل هندوسية بأحد المحال التجارية في البحرين، قائلة إن ”هذا بلد مسلم وهذه المجسمات كفر“.

إزاء ذلك، أكد حساب وزارة الداخلية البحرينية على ”تويتر“، أن ”شرطة المنامة استدعت المرأة للتحقيق إثر إتلافها وتحطيمها عمدا بعض محتويات محل تجاري، وتكسير مجسمات تخص إحدى الديانات“.

 

 