مستشار ملك البحرين يعلق على تحطيم امرأة تماثيل هندوسية بالمنامة

قال مستشار ملك البحرين للشؤون الدبلوماسية، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، إن ”تكسير الرموز الدينية ليس من طبع أهل البحرين، وهي جريمة تنم عن كراهية دخيلة ومرفوضة، فهنا تعاقبت وتعايشت كل الأديان والطوائف والشعوب، ومن قام بها غريب ليس منا“.

تكسير الرموز الدينية ليس من طبع اهل البحرين . و هي جريمة تنم عن كراهية دخيلة و مرفوضة . فهنا تعاقبت و تعايشت كل الاديان و الطوائف و الشعوب . و من قام بها غريب ليس منا #البحرين_بلد_الجميع — خالد بن ‏أحمد (@khalidalkhalifa) August 16, 2020

جاء ذلك في تعليق منه عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي، ”تويتر“، على حادثة تكسير تماثيل هندوسية من قبل سيدة بمنطقة الجفير في المنامة.

وظهرت امرأة في مقطع فيديو وهي تقوم بتحطيم وإتلاف مجسمات لثماثيل هندوسية بأحد المحال التجارية في البحرين، قائلة إن ”هذا بلد مسلم وهذه المجسمات كفر“.

إزاء ذلك، أكد حساب وزارة الداخلية البحرينية على ”تويتر“، أن ”شرطة المنامة استدعت المرأة للتحقيق إثر إتلافها وتحطيمها عمدا بعض محتويات محل تجاري، وتكسير مجسمات تخص إحدى الديانات“.