في زمن كورونا.. الجامعات السعودية تستقبل طلابها حتى منتصف الليل

لجأت الجامعات السعودية، لمد فترة استقبال طلابها وطالباتها، حتى منتصف الليل تقريباً، لضمان عدم تزاحم الطلاب في قاعات المقررات العملية التي اشترطت وزارة التعليم حضورها فعلياً فيما قصرت المقررات النظرية على الدراسة عن بعد.

وأعلنت وزارة التعليم مساء السبت عن خططها للدراسة في العام الدراسي المقبل، حيث قصرت الدراسة عن بعد لمدة سبعة أسابيع قبل إعادة تقييم الوضع، فيما سيظل على طلاب الجامعات حضور مقرراتهم العملية في جامعاتهم.

فيديو | المتحدث الرسمي باسم التعليم الجامعي لـ #الإخبارية: توزيع المقررات العملية على 3 فترات تبدأ من الـ 8 صباحا وحتى 10 مساء مع تطبيق إجراءات احترازية مشددة pic.twitter.com/AYPctbJbkN — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 15, 2020

وقال المتحدث الرسمي للتعليم الجامعي في وزارة التعليم، طارق الأحمري، إن الدليل الإرشادي اقترح للجامعات الحكومية والأهلية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، توزيع المقررات العملية على 3 فترات تبدأ من الـ 8 صباحا وحتى 10 مساء.

وأوضح الأحمري في تصريحات صحفية لقناة ”الإخبارية“ الحكومية، أن الجامعات هي من سيحدد لكل طالب في أي دفعة سيتوجب عليه حضوره درسه العملي.

ويبدأ دوام الدفعة الثالثة عند السادسة مساءً وينتهي عند العاشرة ليلاً، وهو وقت متأخر لم يسبق أن تواجد فيه طلاب الجامعات في جامعاتهم في السعودية.

ولجأت الجامعات لذلك الخيار، تطبياً لإجراءات الوقاية من فيروس كورونا، حيث يتيح لها تقسيم الطلاب لثلاث دفعات، تطبيق إجراءات احترازية مشددة، كإلزام الطلاب بارتداء الكمامات، والتأكد من دخولهم متباعدين وبقائهم داخل القاعات متباعدين أيضاً.