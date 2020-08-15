السعودية.. لغم صخري خادع يفاجئ السكان قرب حدود اليمن (صور)

نجحت فرقة متخصصة في التعامل مع الألغام بالسعودية، يوم السبت، في إبطال مفعول لغم صخري خادع وصل أراضي المملكة عبر السيول قادماً من اليمن التي زرعت ميليشيات الحوثيين مئات آلاف الألغام فيها منذ سيطرتهم على مساحات واسعة في البلاد عام 2014.

وأظهرت صور نشرتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية، اللغم الذي بدا صخرة عادية، قبل أن يتضح عند قلبه، أنه لغم خادع بشكله الصخري الذي لا يثير أي قلق أو مخاوف لمن يرونه.

وشاهد سكان يقطنون في محافظة ”أحد المسارحة“ التابعة لمنطقة جازان، فيما يبدو، اللغم في إحدى مناطق البر بالمحافظة المجاورة لحدود اليمن، قبل أن يبلغوا الجهات المختصة عنه.

وقال الدفاع المدني بمنطقة جازان، إنه تلقى بلاغاً عن العثور على اللغم الصخري الذي جرفته سيول من اليمن، ليتم توجيه المختصين إلى الموقع وعمل الاحترازات الأمنية اللازمة لمثل هذه الحالات وتنفيذ الإجراءات المعتمدة، دون تسجيل أي إصابات في المواقع.

وتجرف السيول التي تشهدها مناطق شمال اليمن وجنوب السعودية ألغاماً بين فترة وأخرى نحو المملكة، حيث يعتمد الحوثيون الموالون لإيران على ذلك السلاح رغم مخاطره على حياة المدنيين، سيما بأشكاله المموهة المشابهة لمكونات الطبيعة.