افتتاح أول سينما في مدينة حفر الباطن السعودية (فيديو)‎

افتتحت شركة ”إيه إم سي“ الأمريكية، دار عرض سينمائية لها في مدينة حفر الباطن السعودية، لتكون أول وجهة لعشاق السينما في المدينة الواقعة في أقصى شرق البلاد.

وأشرفت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، على افتتاح دار العرض الجديدة، وسط حضور إعلاميين وفنانين ومتخصصين بصناعة السينما.

وتقع دار العرض الجديدة، في مركز تسوق ”المكان مول“، حيث تشكل المراكز التجارية المغلقة وجهة مفضلة للمستثمرين بقطاع دور العرض في المملكة، فيما تتراوح أسعار التذاكر بين 40 و 70 ريالاً للتذكرة.

وتنضم مدينة حفر الباطن لكبريات مدن البلاد، مثل الرياض وجدة وتبوك، التي وصلتها درور العرض السينمائية منذ رفع الحظر المفروض عليها في العام 2018.

ووصل عدد دور العرض في المملكة إلى 18 دارا تضم 182 شاشة عرض ونحو 17 ألف مقعدا، حيث أضافت دار العرض الجديدة 739 مقعداً في ثماني صالات.

وتقول الهيئة الحكومية، إنها ماضية مع شركائها نحو التوسع حتى تصل دور العرض إلى جميع مناطق المملكة.

وافتتحت السعودية أول دار عرض سينمائي في أبريل/نيسان عام 2018، قبل أن تدخل عدة شركات عالمية ومحلية على خط الاستثمار في دور العرض.