دراسة نادرة تكشف فوائد غير متوقعة لألعاب الفيديو

وجدت دراسة جديدة مثيرة للاهتمام أن ألعاب الفيديو يمكن أن تساعد على محو الأمية وتعزيز الإبداع والصحة النفسية بين الشباب.

واكتشف الباحثون أن الاهتمام بالألعاب، يمكن أن يشجع الشباب على قراءة الكتب عن طريق إثارة اهتمامهم بموضوع معين.

ووفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، فإن نحو 80% من 4626 شابا تتراوح أعمارهم بين 11 و16 عاما، والذين شاركوا في الدراسة بين نوفمبر وديسمبر 2019، يلعبون ألعاب الفيديو ويقرأون المواد المتعلقة بها مثل: قصص المعجبين، والمراجعات، والمدونات.

وكشفت الدراسة، التي أجراها الصندوق الوطني البريطاني لمحو الأمية، أن الشباب يرون -أيضا- أن الألعاب توفر حافزا للقراءة وتعزز الثقة في قدرتهم على القراءة بمهارة.

ووفقا للبحث، ثبت أن ألعاب الفيديو غالبا ما تعود بفائدة أكبر على الأولاد والقراء المترددين.

وقال الآباء -أيضا- إن القدرة على التواصل مع الأصدقاء من خلال ألعاب الفيديو أثناء فترة الإغلاق بسبب فيروس كورونا كانت مفيدة لصحة أطفالهم العقلية.

وقال جوناثان دوجلاس، الرئيس التنفيذي للصندوق الوطني البريطاني لمحو الأمية: ”نحن نعلم أن ألعاب الفيديو كانت جزءا من الحياة اليومية للعديد من الأطفال والشباب والعائلات في جميع أنحاء العالم، ولذلك من المثير اكتشاف الفرص التي يمكن أن توفرها ألعاب الفيديو للشباب لممارسة القراءة، وتحفيز الإبداع من خلال الكتابة، وتعزيز القدرة على التواصل مع الأصدقاء والعائلة، وتعزيز الصحة النفسية والقدرة على التعاطف“.

وقال 79% من ممارسي ألعاب الفيديو المشاركين في الدراسة، إنهم قرأوا المواد المتعلقة بالألعاب، مثل: المدونات، وروايات المعجبين، والمجلات المصاحبة لسلسلة الألعاب، مثل ”Fortnite World“، وقال 35 % منهم إنهم يعتقدون أن هذه الألعاب جعلتهم قراء أفضل.