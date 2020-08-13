أزعجه بدراجته.. شاب يقتل نجل جاره بالرصاص أمام شقيقتيه

قتل شاب أمريكي طفلًا رميًا بالرصاص، أمام أعين شقيقتيه، عندما كان يلعب بدراجته أمام منزل الشاب.

وذكرت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية، أن الشرطة الأمريكية بمدينة ويلسون في ولاية كارولاينا الشمالية، ألقت القبض على شاب يُدعى داريوس سيسومس (25 عامًا)، بتهمة قتل نجل جاره الطفل، كانون هينانت، البالغ من العمر 5 سنوات، بعيار ناري في رأسه.

وتشير التحريات إلى أن ”داريوس“ الذي اعتقل بعد 24 ساعة من وقوع الجريمة، أطلق النار على رأس الطفل وأرداه قتيلًا أمام شقيقتيه اللتين تبلغان من العمر 8 و 7 سنوات، لأنه كان يقود دراجته في ساحة منزله الأمامية، وفيما يبدو أزعجه ذلك.

وقالت الصحيفة، إن القاتل تناول العشاء مع والد الطفل كانون، يوم الجمعة الماضي، وتواجد أيضًا، بمنزلهم في وقت سابق يوم الأحد، قبل وقوع الجريمة.

وذكرت، أن الطفل كان من المفترض أن يبدأ الدراسة في مرحلة رياض الأطفال، يوم الإثنين.

وأعربت والدة كانون، عن حزنها الشديد جراء فقد ابنها، وقالت: ”لقد كان طفلًا محبًا، ولديه قلب كبير، يجب اللعب بدراجته خارج المنزل برفقة شقيقتيه، ولم يكن من المفترض أن تسير الأمور على هذا النحو، لا أحد يحب أن يرى طفله ميتًا ويدفنه“.

وأضافت جدة الطفل: أن ”كانون كان طفلًا دائم الابتسامة، ولديه روح جميلة، ويمتاز بالشجاعة، ولا يخاف من أي شيء“.

وأعرب أيضًا، عمدة مدينة ويلسون، عن حزنه جراء مقتل كانون بهذه الطريقة، وأنه مدرك لألم أسرته؛ لأن لديه طفل في العمر نفسه.

وبينت تحقيقات الشرطة، أن الجار القاتل، أدين في شهر مارس لعام 2016، بتهمة سرقة أسلحة نارية، وفي شهر نوفمبر من العام نفسه، أدين بجناية حيازة الماريجوانا.