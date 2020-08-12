12 أغسطس

رائد فضاء يتضامن مع ضحايا انفجار بيروت بطريقته (صورة)

رائد فضاء يتضامن مع ضحايا انفجار بي...

عبر رائد فضاء أمريكي، يعمل في وكالة ناسا، عن تضامنه وتعاطفه مع ضحايا انفجار مرفأ بيروت، بنشره صورة تعرض العاصمة اللبنانية من الفضاء الخارجي لكوكب الأرض. وعرض

المصدر: رموز النخال - إرم نيوز

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عبر رائد فضاء أمريكي، يعمل في وكالة ناسا، عن تضامنه وتعاطفه مع ضحايا انفجار مرفأ بيروت، بنشره صورة تعرض العاصمة اللبنانية من الفضاء الخارجي لكوكب الأرض.

وعرض رائد الفضاء الأمريكي كريستوفر كاسيدي الصورة اليوم الأربعاء، عبر صفحته على موقع تويتر، حيث أرفقها بتغريدة أبدى خلالها تعاطفه الكبير مع ضحايا انفجار بيروت الدامي.

وقال كاسيدي في تغريدته: “ أفكر في بيروت اليوم، وقلبي متعاطف مع أولئك الذين تأثروا بالمأساة الأخيرة، أرسل لهم الحب من محطة الفضاء“.

2020-08-3-36