السعودية.. مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل سيقام في موعده

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الإبل في السعودية، فهد بن فلاح بن حثلين أن النسخة الخامسة من مهرجان الملك عبدالعزيز ستقام في موعدها في الأول من ديسمبر المقبل، وذلك بأمر من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقال فلاح بن حثلين في تغريدة عبر حسابه على ”تويتر“ إن تفاصيل المسابقة ستنشر في وقت لاحق.

ويحظى المهرجان باهتمام سعودي وخليجي واسع، ويحضره الملك سلمان بن عبد العزيز، ويفد إليه ضيوف بارزون من الدول الخليجية.

وحضر النسخة الماضية إلى جانب الملك سلمان، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، كل من: ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وممثل ملك البحرين الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة، ووزير الشؤون الرياضية في سلطنة عُمان الشيخ سعد بن محمد السعدي.