ارتفاع ضحايا فيضانات السودان إلى 21 قتيلا.. والأرصاد تتوقع الأسوأ

أعلن المجلس القومي للدفاع المدني السوداني، الإثنين، ارتفاع ضحايا الفيضانات والسيول التي ضربت البلاد إلى 21 قتيلا إضافة إلى خسائر مادية كبيرة وانهيار نحو 9 آلاف منزل.

وقال تقرير صادر عن المجلس، إن 8 ولايات من جملة 18 ولاية بالبلاد تأثرت بالأمطار الغزيرة التي هطلت في بعض الولايات الأحد، وشملت “غرب كُردفان، الخرطوم، جنوب كُردفان، كسلا، الجزيرة، القضارف، و شمال كُردفان”.

وذكر التقرير أن الولايات الأكثر تضررًا “غرب كردفان، القضارف، الجزيرة، الخُرطوم، نهر النيل”.

10 قتلى على الأقل وأكثر من 3300 منزل دمر أو تضرر بعد فيضانات شديدة في #السودان #طقس_العالم

At least 10 dead, more than 3 300 homes destroyed or damaged after severe floods in Sudan 🇸🇩 pic.twitter.com/D6eTZU4pho

— #طقس_العالم (@Arab_Storms) August 9, 2020