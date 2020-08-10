11 أغسطس

ارتفاع ضحايا فيضانات السودان إلى 21 قتيلا.. والأرصاد تتوقع الأسوأ

ارتفاع ضحايا فيضانات السودان إلى 21...

أعلن المجلس القومي للدفاع المدني السوداني، الإثنين، ارتفاع ضحايا الفيضانات والسيول التي ضربت البلاد إلى 21 قتيلا إضافة إلى خسائر مادية كبيرة وانهيار نحو 9 آلاف

المصدر: يحيى كشة- إرم نيوز

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أعلن المجلس القومي للدفاع المدني السوداني، الإثنين، ارتفاع ضحايا الفيضانات والسيول التي ضربت البلاد إلى 21 قتيلا إضافة إلى خسائر مادية كبيرة وانهيار نحو 9 آلاف منزل.

وقال تقرير صادر عن المجلس، إن 8 ولايات من جملة 18 ولاية بالبلاد تأثرت بالأمطار الغزيرة التي هطلت في بعض الولايات الأحد، وشملت “غرب كُردفان، الخرطوم، جنوب كُردفان، كسلا، الجزيرة، القضارف، و شمال كُردفان”.

وذكر التقرير أن الولايات الأكثر تضررًا “غرب كردفان، القضارف، الجزيرة، الخُرطوم، نهر النيل”.

وأفاد أن الخسائر البشرية والمادية ارتفعت إلى 21 حالة وفاة 12 منها جراء انهيار منازل، و9 غرقًا، بينما بلغ عدد الإصابات 16 إصابة، مؤكدا انهيار كُلي لحوالي 4726 منزلا، وتضرر 4628 منزلا.

وارتفع عدد المرافق المُتضررة إلى 53 مرفقاً 40 منها في القطاع التعليمي، وتضرر 11 مسجدا، كما ارتفع عدد المتاجر والمخازن المُتضررة إلى 140 مخزنا، ونفوق  76 رأسا من المواشي.

وفي ولاية كسلا (شرق) تسببت السيول بمحلية أروما بغمر 400 منزل بالمياه.

وحذرت هيئة الإرصاد الجوية السودانية، من توالي هطول الأمطار في ولايات البلاد بكميات كبيرة قالت إنها لغاية الآن تجاوزت  مستوى كارثة فيضانات 1988 الشهيرة، مطالبة المواطنين بتوخي الحيطة والحذر والابتعاد من مجاري المياه والنيل.