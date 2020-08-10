"حب بالإكراه".. شاب يختطف خطيبته السابقة تحت تهديد السلاح (صورة)

أقدم شاب على اختطاف خطيبته السابقة تحت تهديد السلاح، من أمام منزلها في حي آل جابر الواقع في قضاء عاليه بمحافظة جبل لبنان، ثم لاذ بالفرار، واختفى عن الأنظار.

وكشف جهاز الأمن الداخلي اللبناني، في بيان صحفي، وفقا لما ذكرته صحيفة ”لبنان 24″، اليوم الإثنين، أن الشاب اللبناني، (38 عاما) كان يستقل مركبة ويحمل بندقية كلاشنكوف، حيث اختطف خطيبته السابقة، وتُدعى أسيل ماضي (27 عاما)، وتحمل الجنسية اللبنانية، رُغما عنها، بعدما هددها بإطلاق النار عليها.

وأطلق الشاب عدة أعيرة نارية في الهواء، وقاد سيارته وعلى متنها خطيبته السابقة، إلى جهة غير معلومة.

ونشر جهاز الأمن الداخلي في البلدة، صورة للشابة ماضي، داعيا من لديه معلومات عنها أو يعرف مكان تواجدها إبلاغ السلطات.