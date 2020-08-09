الكويت.. إخماد حريق الجهراء (صور)

أفادت وسائل إعلام كويتية، بأن فرق الإطفاء في البلاد، تمكنت مساء اليوم الأحد، من إخماد حريق هائل، اندلع في صهريج محمل بالوقود، في محافظة الجهراء شمال غربي البلاد.

وفي وقت سابق اليوم، أظهرت مقاطع فيديو تداولها نشطاء كويتيون عبر منصات التواصل الاجتماعي، تصاعد ألسنة اللهب، من موقع اندلاع الحريق، مشيرين إلى أنه في الجهراء.

وقالت صحيفة القبس المحلية، عبر موقعها الإلكتروني: ”فرق الإطفاء سيطرت على حريق هائل وقع على طريق الجهراء بسبب انقلاب صهريج وقود“.

السيطرة على حريق هائل اندلع إثر انفجار صهريج وقود في محافظة #الجهراء الكويتية#إرم_نيوز #الكويت pic.twitter.com/qwERhCyUvB — إرم نيوز (@EremNews) August 9, 2020

بدورهم نشر نشطاء كويتيون على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، صورا تظهر سيطرة رجال الإطفاء بشكل كامل على الحريق، الذي التهم صهريج الوقود.