وفاة الكاتب المغربي محمد السلاوي عن 81 عاما

توفي، اليوم الأربعاء، الكاتب والإعلامي المغربي محمد أديب السلاوي، عن عمر ناهز 81 سنة، بعد معاناة طويلة مع المرض.

وودع السلاوي المغرب تاركاً وراءه إرثاً معرفيًا زاخراً في المجالات الإعلامية والثقافية والفنية.

وتابع محمد السلاوي، وهو من مواليد مدينة فاس (وسط المغرب) سنة 1939، دراسته في جامعة القرويين.

وتقلّد الراحل مناصب عدة في مجال التحرير والإعلام، وكان مستشارًا في العديد من الوزارات، وتتلمذ على يده العديد من الباحثين.

ومن بين التجارب التي مرّ منها السلاوي، عمله في صحف مغربية، منها جريدة (الأنباء)، وجريدة (العلم)، وملحقاً ثقافيًا بالمكتب الدائم للتعريب بالرباط، ومنسقًا ومستشارا للتحرير في مجلة اللسان العربي، الصادر عن مجمع اللغة العربية، قبل أن ينتقل إلى المملكة العربية السعودية ليشرف على إصدار مجلة القوات الجوية الملكية في الرياض.

وصدر للراحل العديد من الكتب والدراسات في المسرح والفنون التشكيلية والشعر والأدب والسياسة والمجتمع، منها ”التشكيل المغربي بين التراث والمعاصرة“، و“المسرح المغربي.. البداية والامتداد“، و“التشكيل المغربي.. البحث عن الذات“، و“أية جهوية لمغرب القرن الواحد والعشرين“، و“مائة عام من الإبداع التشكيلي بالمغرب“، وغيرها من الأعمال الناجحة.

وحاز السلاوي على عدة جوائز أبرزها الميدالية الذهبية عن أبحاثه في الفن التشكيلي المغربي حصل عليها من البينالي العالمي للفنون التشكيلية بالقاهرة سنة 1983، والدرع الثقافي لجمهورية مصر العربية عن مجموع أعماله سنة 2012.

وجرى تكريم الراحل في مدينة فاس سنة 2010، وفي مدينة الرباط سنة 2019 من طرف الاتحاد المغربي لمهن الدراما.

ونعت نقابة المسرحيين المغاربة وشغّيلة السينما والتلفزيون، التي كان عضوها، الفقيد، قائلة إنه برحيله ”تخسر الساحة الثقافية والفنية والإعلامية المغربية قامة من طينة الكبار“.