"نتفليكس" تطرح ميزة جديدة طال انتظارها

تستعد شبكة ”نتفليكس“ لعرض المحتوى المرئي، لطرح ميزة جديدة لمشتركيها، تمكنهم من التحكم في سرعة عرض ومشاهدة المحتوى المرئي الذي تقدمه الشبكة.

وأضافت الشبكة، عنصر تحكم جديدا يتيح للمشاهدين تسريع أو إبطاء العروض التي يحبون مشاهدتها على أجهزتهم اللوحية أو الهاتف، بحسب صحيفة ”تايمز ناو“.

ومعروف أن السرعات المنخفضة مفيدة لمن يعانون من ضعف السمع أو الرؤية، مما يتيح المزيد من الاستماع إلى الترجمة الصوتية وقراءة الترجمة، علاوة على ذلك ستكون الميزة مفيدة للذين يشاهدون الأفلام بلغة مختلفة.

وأشارت التقارير إلى أن ”نتفليكس“ ستسمح لأي شخص يستخدم هاتفا أو جهازا لوحيا يعمل بنظام آندرويد ببث المحتوى بسرعة 0.5x أو 0.75x أو بسرعة تصل إلى 1.25x أو 1.5x. ومن المعلوم أن يوتيوب يتيح إبطاء سرعة الفيديو حتى 0.25x وتسريعها حتى 2x.

ولفتت التقارير إلى أن المشاهدين سيحتاجون إلى ضبط خيارات السرعة يدويا في كل مرة يشاهدون فيها عرضا جديدا، وعن هذه الميزة ، قال مصدر: ”حددنا نطاق سرعات التشغيل ونطلب من الأعضاء تغيير السرعة في كل مرة يشاهدون فيها شيئا جديدا“.

وتجري حاليا تجربة الميزة على هواتف آندرويد فقط، لكن ”نتفليكس“ تخطط لإتاحتها لمستخدمي نظام ”آي أو إس“ وشبكة الويب في المستقبل.