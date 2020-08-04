وسط تحذيرات من إزعاجه.. ظهور قرش ضخم قرب شواطئ الغردقة المصرية (صور)

فاجأ قرش ضخم من فصيلة ”القرش الحوتي“ المصطافين، عندما ظهر على شواطئ مدينة الغردقة المصرية السياحية، وسط تحذيرات من الاقتراب منه أو تعريضه للأذى؛ نظرا لكونه من الفصيلة المسالمة.

وذكرت جمعية الإنقاذ البحري وحماية البيئة بالبحر الأحمر، في بيان، أنها تلقت بلاغا من العاملين في النشاط البحري، برصدهم القرش الحوتي بالقرب من شواطئ الغردقة، وتم التقاط بعض الصور له والتأكيد على عدم إزعاجه أو ملامسته.

وقال الدكتور أحمد غلاب الباحث البيئي بمحميات البحر الأحمر، في تصريح له، إن القرش الحوتي كائن بحري مسالم وصديق للإنسان، وليس خطرا على الإطلاق، وهو من الكائنات البحرية المهددة بالانقراض.

وأكد الباحث المصري أن ظهور هذا النوع من الأسماك الضخمة أصبح شيئا مألوفا ودائم الظهور؛ بسبب تواجد غذائه في بيئة البحر الأحمر من الهائمات البحرية.