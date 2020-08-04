ترامب يلقي بظلال من الشك حول انتحار إبستاين في السجن (فيديو)

ألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بظلال من الشك، حول انتحار جيفري إبستاين، الملياردير المتهم بالتحرش الجنسي بالقاصرات، في السجن.

وخلال مقابلة مع موقع ”أكسيوس“ عقدت في البيت الأبيض مؤخرًا، تم سؤال الرئيس: ”لماذا أرسل تمنيات طيبة إلى غسلين ماكسويل، المتهمة بمشاركة إبستاين في جريمة الاستغلال الجنسي للقاصرات؟“.

ورد ترامب قائلًا: ”حسنًا، صديقها مات في السجن، والناس ما زالوا يحاولون معرفة كيف حدث ذلك، هل كان انتحارًا؟ هل قتل؟ وهي الآن في السجن، تمنيت لها التوفيق“.

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وأعرب ترامب، عن اعتقاده بعدم وجود إجابة نهائية عن هذا السؤال حتى الآن، مضيفًا: ”أنا لا أبحث عن أي شيء سيء بالنسبة لها، أنا لا أبحث عن أشياء سيئة لأحد“.

وألقي الضوء على علاقة الرئيس ترامب مع إبستاين وماكسويل، حيث اختلطا في نفس الأوساط الغنية لعقود، كما وصف ترامب ذات مرة مشتهي الأطفال المدان بأنه ”رجل رائع“.

وتم القبض على جيفري إبستاين في 6 يوليو/ تموز 2019 في نيويورك، وانتحر في السجن في 10 أغسطس/ آب من العام الماضي، قبل أن تبدأ عملية محاكمته بتهمة الاتجار الجنسي بنساء مستعبدات.

واتهم إبستاين بتأسيس شبكة إجرامية، سمحت له بالاستغلال الجنسي، والإساءة لعشرات الفتيات القاصرات.

وعثر على ابستاين معلقًا في زنزانته في سجن مانهاتن، العام الماضي، بينما كان ينتظر المحاكمة بتهمة الاتجار بالجنس مع الأطفال.

وبعد ذلك، تم الإعلان عن انتحار الرجل البالغ من العمر 66 عامًا، لكن محاميه وبعض أفراد عائلته يزعمون أنه قُتل، لمنعه من مشاركة ما يعرفه عن أشخاص آخرين رفيعي المستوى وأقوياء.