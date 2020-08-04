أنصار زعيم ديني سنغالي يحطمون مكاتب صحيفة نشرت خبرا عن إصابته بكورونا

المصدر: أ ف ب

أقدم أنصار زعيم ديني وسياسي سنغالي على تحطيم محتويات مكاتب صحيفة نشرت الإثنين خبرا عن إصابة زعيمهم بفيروس كورونا، وفق ما أفادت الصحيفة.

وذكرت صحيفة ”ليزيكو“ الإثنين على صفحتها الأولى أن سيرغني مصطفى سي، زعيم الطريقة التجانية أكبر الطرق الصوفية في السنغال والذي يترأس ايضا حزب الوحدة والتجمع ”بور“، قد ”اصيب بمرض كوفيد-19“ وجرى إدخاله المستشفى الرئيسي في العاصمة دكار.

واستنكر حزب ”بور“ تقرير الصحيفة ووصفه بأنه مجرد أضاليل، موجها تحذيرا مبطنا لها.

وأفاد الشيخ عمر نداو، أحد مسؤولي ”ليزيكو“، لوكالة فرانس برس أن نحو 5 أشخاص وصلوا حوالى الساعة الواحدة من بعد ظهر الاثنين الى مكاتب الصحيفة و“سألوا عن الشخص الذي كتب الخبر حول مصطفى سي“.

وأضاف أنهم ”وجهوا تهديدات وحطموا بعض المعدات“، بما في ذلك سبعة أجهزة كمبيوتر وجهاز تلفزيون.

وندد الأمين العام الوطني للشباب في حزب ”بور“ حبيب ندياي في بيان بما نشرته الصحيفة معتبرا أنها ”أكاذيب مكشوفة“.

وأشار البيان الى أن زعيم الطريقة التجانية ”في صحة جيدة وهو في مكان ما على كوكب الأرض يهتم ببعض الأعمال“.

وأضاف ”دعوه وشأنه إذا كنتم تريدون السلام“، دون الإشارة إلى الاعتداء على الصحيفة.